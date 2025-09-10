داود محمدی فام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جمعیت دانش‌آموزی ملارد گفت: در سال تحصیلی پیش‌رو، حدود ۷۷ هزار دانش‌آموز در ۲۵۸ شیفت مدرسه و با همراهی ۴ هزار و ۱۵۰ همکار فرهنگی در مسیر تعلیم و تربیت گام برمی‌دارند.

وی افزود: فرایند ثبت‌نام، کلاس‌بندی و توزیع کتاب‌های درسی از ابتدای هفته آغاز شده است و طی چهار روز گذشته بیش از ۱۶۰ هزار جلد کتاب در مدارس توزیع شده و ۷۰۰ هزار جلد دیگر در انبار موجود است تا هیچ دانش‌آموزی مهر را بدون کتاب آغاز نکند.

محمدی فام با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی اظهار داشت: بیش از ۹۰ درصد ابلاغ همکاران صادر شده و نیروهای جدید از دانشگاه فرهنگیان، پذیرفته‌شدگان آزمون‌های استخدامی و مشمولان ماده ۲۸ در حال سازماندهی هستند. در مقطع ابتدایی با مازاد نیرو مواجه بودیم که با برنامه‌ریزی، این نیروها در مقاطع متوسطه اول و دوم ساماندهی شدند.

وی ادامه داد: معلمان دارای مدارک تخصصی در رشته‌هایی مانند ریاضی، زیست، فیزیک، برق، معماری و هنر به عنوان دبیر و هنرآموز جذب شدند که موجب کاهش هزینه‌های حق‌التدریس و افزایش بهره‌وری شده است.

مدیر آموزش و پرورش ملارد همچنین به کاهش جمعیت اتباع غیرمجاز اشاره کرد و گفت: با سیاست‌های دولت، حدود ۸ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از حوزه ملارد خارج شدند که این امر موجب کاهش تراکم کلاس‌ها در مقطع ابتدایی و نزدیک‌تر شدن به اهداف برنامه هفتم توسعه شد.

محمدی فام درباره پروژه‌های عمرانی اظهار داشت: در حال حاضر ۲۸ پروژه مدرسه‌سازی در ملارد در حال اجراست و ۵ پروژه با ظرفیت ۵۰ کلاس تا مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد. این اقدامات با مشارکت خیرین، اداره کل نوسازی مدارس و آموزش و پرورش صورت گرفته است.

وی افزود: بر اساس برش سه‌ساله شورای برنامه‌ریزی استان، ملارد نیازمند ساخت ۷۵ مدرسه جدید برای رسیدن به سطح استاندارد است، در مناطقی مانند سرآسیاب که با کمبود زمین مواجه هستیم، توسعه مدارس موجود و تخصیص زمین‌های بایر با همکاری شهرداری در دستور کار قرار دارد.

مدیر آموزش و پرورش ملارد در ادامه به موفقیت‌های دانش‌آموزان در کنکور سراسری اشاره کرد و گفت: رتبه‌های برتر کنکور از ملارد شامل رتبه ۶۴ در رشته تجربی، رتبه ۵۸ در زبان و ۳ رتبه برتر در رشته ریاضی هستند. همچنین تعداد قابل توجهی از رتبه‌های زیر هزار و ۱۵۰۰ از این شهرستان هستند.

وی افزود: دانش‌آموزان ملارد در المپیاد نوجوان خوارزمی در ۹ محور از ۱۵ محور موفق به کسب مقام اول استان شدند و به مرحله کشوری راه یافتند. در رشته ریاضی نیز موفق به کسب مقام اول کشور شدند.

محمدی فام در پایان از افتخارآفرینی فرهنگیان ملارد خبر داد و گفت: آقای بشیرنژاد، مدیر هنرستان کشاورزی، برای دومین سال متوالی در رویداد ملی الف به عنوان نفر اول کشور معرفی شد و عنوان مدیر نمونه کشوری و فرهنگی پژوهشگر را کسب کرد، این موفقیت‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای نیروی انسانی در آموزش و پرورش شهرستان ملارد است.