درس خواندن در تهران لاکچری شد؛هزینه لوازم التحریر ۸ میلیون تومان!

خبرگزاری مهر، گروه استانها: با نزدیک شدن به مهرماه و بازگشایی مدارس، بازار لوازمالتحریر در تهران رنگ نگرانی به خود گرفته است، افزایش چشمگیر قیمتها، از دفتر مشق گرفته تا کولهپشتی، بار مالی سنگینی بر دوش خانوادهها گذاشته و خرید مایحتاج تحصیلی را برای بسیاری دشوار کرده است و در حالی که مقامات نظارتی از تشدید بازرسیها خبر میدهند، والدین از گرانیهای کمرشکن شکایت دارند و خواستار مداخله جدیتر دولت هستند.
بررسیهای میدانی نشان میدهد، قیمت لوازمالتحریر در تهران نسبت به سال گذشته تا ۶۷ درصد افزایش یافته است، یک دفتر نقاشی ۵۰ برگ با طرح «فیل در حال کتاب خواندن» اکنون ۱۴۰ هزار تومان قیمت دارد، در حالی که دفتر مشق ۸۰ برگ با طرح «آدمک کوچولو» به ۶۹ هزار تومان و دفتر ۵۰ برگ خندالو با طرح «ونسان ونگوگ» به ۱۰۹ هزار تومان رسیده است، حتی دفتر مشق ساده ۵۰ برگ شبنم با طرح «دورا» ۵۵ هزار تومان قیمتگذاری شده و یک کولهپشتی مدرسه دخترانه حدود دو میلیون هزار هزینه دارد.
هزینه ۸ میلیونی لوازمالتحریر برای یک دانشآموز ابتدایی
این افزایش قیمتها، خرید یک بسته ساده لوازمالتحریر برای دانشآموزان ابتدایی را به حدود چهار تا هشت میلیون تومان رسانده، در حالی که سال گذشته این رقم حدود ۲.۵ میلیون تومان بود.
مادر یک دانشآموز کلاس سوم ابتدایی در پردیس در شمال شرق تهران به خبرنگار مهر گفت: برای یک بسته ساده شامل دفتر مشق، مداد رنگی، جامدادی و پاککن، نزدیک به چهار میلیون تومان هزینه کردم، کولهپشتی که پارسال ۶۰۰ هزار تومان بود، حالا با کیفیت بسیار کمتر بالای یک میلیون تومان است و کولههای با کیفیت متوسط را باید بالای دو میلیون تومان بخریم، با این قیمتها، مجبور شدم فقط ضروریات را بخرم و از خرید دفترهای فانتزی که دخترم دوست داشت، صرفنظر کنم.
وی افزود: حقوق ما کفاف این هزینهها را نمیدهد. چطور میتوانیم با این گرانیها کنار بیاییم؟
پدر دو دانشآموز در شهر قدس در غرب تهران، نیز از وضعیت مشابهی شکایت دارد و به خبرنگار مهر میگوید: دفتر مشق ۸۰ برگ که پارسال ۴۰ هزار تومان بود، حالا ۷۰ هزار تومان شده. کولهپشتی برای پسرم یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هزینه داشت، با اینکه سعی کردیم جنسهای ارزانتر بخریم، باز هم کل هزینهها برای یک نفر به پنج میلیون تومان رسید، این برای خانوادهای مثل ما که سه فرزند داریم، که دو نفرشان دانش آموز هستند، واقعاً کمرشکن است.
افزایش قیمتها تنها به لوازمالتحریر محدود نمیشود، قیمت لباس فرم مدرسه، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان تا دو میلیون تومان و کفشهای مناسب برای یک سال تحصیلی، از ۹۰۰ هزار تا دو میلیون تومان گزارش شده است.
فشار بر خانوادههای کم درآمد
این گرانیها در حالی است که طبق تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطهای در تهران طی مردادماه به بیش از ۴۲ درصد رسیده و فشار اقتصادی بر خانوادههای کمدرآمد را تشدید کرده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهرستانهای استان تهران، به خبرنگار مهر گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس از شهریور آغاز شده و تا اواخر مهر ادامه دارد، این طرح با گشتهای مشترک بر بازار لوازمالتحریر، کیف، کفش و پوشاک متمرکز است تا از گرانفروشی و تخلفات جلوگیری شود.
حمید القاصی مهر افزود: با متخلفان بدون مماشات برخورد میکنیم و والدین میتوانند تخلفات را گزارش کنند.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند نظارتهای کنونی کافی نیست. سارا احمدی، تحلیلگر اقتصادی، اظهار داشت: تورم بالا و ضعف در نظارت بر زنجیره تأمین، از تولید تا خردهفروشی، باعث شده قیمتها سر به فلک بکشد. دولت باید یارانههای هدفمند برای خانوادههای کمدرآمد در نظر بگیرد تا فشار این هزینهها کاهش یابد.
وی افزود: واردات کالاهای خارجی با بستهبندیهای جذاب، اما گران، نیز بازار را تحت تأثیر قرار داده و تولیدات داخلی را کمرنگ کرده است.
انتقاد والدین تهرانی به پرواز قیمت لوازم التحریر
در شبکههای اجتماعی، والدین تهرانی از گرانیها ابراز نارضایتی کردهاند. یکی از کاربران نوشت: قصد منفی بافی ندارم اما درس خواندن لاکچری شده باور ندارید یک سری به بازار لوازم التحریر نزدیک مهرماه بزنید تا ببینید قیمت لوازم درس خواندن چی شده! واقعاً قیمتها مثل شهریه دانشگاهها و مدارس پرواز کرده.
کاربر دیگری افزود: کاش تعداد رو زیاد کنند، به اکثریت برسه، با پسرم رفتم واسه خرید لوازم التحریر، خیلی گرونه، ارزون ها هم اصلاً به درد بخور نیستن.
یکی از فروشندگان نوشتافزار شمیرانات در شمال تهران نیز به مسئله قاچاق و بازارهای غیررسمی اشاره کرد و افزود: دستفروشان و نمایشگاههای بدون مجوز، کالاهای بیکیفیت چینی را با قیمت پایین عرضه میکنند که به ضرر مصرفکننده و مغازهداران است.
او خواستار نظارت سختگیرانهتر بر این بازارها شد.
طرحهای نظارتی، مانند گشتهای مشترک تعزیرات و اتاق اصناف، در برخی مناطق استان تهران آغاز شده، اما والدین معتقدند این اقدامات تأثیر چندانی بر کاهش قیمتها نداشته است.
شکاف آموزشی در سایه گرانی
این گرانیها، شکاف طبقاتی را در میان دانشآموزان برجستهتر کرده است، برخی خانوادهها به خرید لوازم لوکس روی میآورند، در حالی که بسیاری دیگر حتی توان خرید دفترهای ساده را ندارند.
یکی از معلمان پاکدشت در جنوب شرق تهران در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دانشآموزانم امسال با وسایل سادهتر به مدرسه میآیند. این تفاوتها روی روحیه بچهها تأثیر میگذارد.
کارشناسان پیشنهاد میدهند که یارانههای مستقیم یا توزیع بستههای لوازمالتحریر برای خانوادههای کمدرآمد میتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، با این حال، تا زمان اجرای چنین طرحهایی، والدین تهرانی باید با بودجههای محدود، برای تأمین نیازهای تحصیلی فرزندانشان دستوپنجه نرم کنند.
در حالی که مهرماه نزدیک است، شوق بازگشایی مدارس برای بسیاری از خانوادهها با نگرانی از هزینههای سرسامآور همراه شده است.
آیا نظارتهای دولت و حمایتهای مالی میتواند این بار را سبکتر کند؟ یا این گرانیها، مانند سالهای گذشته، همچنان سایهای سنگین بر آموزش فرزندان ایران خواهد انداخت؟ پاسخ به این پرسشها، به اقدامات فوری و مؤثر دولت بستگی دارد.
