مشارکت خیرین و اولیا؛ محور تأمین نیازهای آموزشی پاکدشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری عصر سه شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پاکدشت ضمن موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان پاکدشت در کنکور سراسری اظهار کرد: این افتخارات برگ زرینی از تلاش نظام آموزشی، معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌هاست. قصد داشتیم یکی از رتبه‌های برتر را برای بیان تجربیات در جلسه امروز دعوت کنیم که به دلیل ناهماهنگی محقق نشد، اما امیدواریم در جلسات آینده میزبان این عزیزان باشیم.

فرماندار شهرستان پاکدشت با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: شروع مهر باید با نشاط و انگیزه همراه باشد. دهیاران، بخشداران و شهرداران مکلفند در کنار آموزش و پرورش برای اجرای برنامه‌های شاد و رفع کمبودها همکاری کنند. همچنین موضوعات بهداشتی، تأمین آب و تکمیل زیرساخت‌ها باید پیش از آغاز مهر برطرف شود.

وی با قدردانی از خدمات خیرین گفت: خیرین بازوان توانمند آموزش و پرورش هستند اما باید نقش اولیا در اداره مدارس پررنگ‌تر شود. طرح «مدرسه اولیا» می‌تواند الگویی خلاقانه برای استان باشد.

حیدری همچنین خواستار نقش‌آفرینی جدی‌تر بنیاد مستضعفان در رفع مشکلات آموزشی به ویژه صدور اسناد مالکیت مدارس شد و تأکید کرد: نمایندگان این بنیاد باید در جلسات آینده پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

فرماندار شهرستان پاکدشت در خصوص امنیت ترافیکی بازگشایی مدارس نیز خاطرنشان کرد: هماهنگی با پلیس راهور و نیروهای انتظامی انجام شده و نظارت بر سرویس‌های مدارس به طور کامل اجرا خواهد شد. هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل مشکلات مالی از تأمین سرویس مدرسه فرزند خود بازبماند و دستگاه‌های حمایتی موظف به همکاری هستند.

وی گفت: آموزش و پرورش ستون اصلی توسعه شهرستان است و همه دستگاه‌ها باید پشتیبان دانش‌آموزان، معلمان و اولیا باشند.