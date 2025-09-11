  1. استانها
۲۰ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

کاهش تراکم کلاسی با اضافه شدن ۷۰ کلاس درس در اسلامشهر

اسلامشهر- مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر گفت: با افتتاح ۷۰ کلاس درس جدید و بهسازی مدارس، سال تحصیلی جدید را با آمادگی کامل و کاهش تراکم کلاسی آغاز می‌کنیم.

صادق موسی‌پور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: با تلاش شبانه‌روزی و اجرای پروژه مهر، هماهنگی‌های لازم برای بازگشایی مدارس انجام شده است و دانش‌آموزان اسلامشهر سال تحصیلی را با نشاط و آمادگی کامل آغاز خواهند کرد.

وی افزود: یکی از اولویت‌های اصلی پروژه مهر ساماندهی نیروی انسانی بود که با موفقیت انجام شد و امسال هیچ مدرسه‌ای بدون معاون پرورشی و عوامل اجرایی نخواهد بود.

موسی‌پور با اشاره به اقدامات بهسازی مدارس عنوان کرد: آماده‌سازی سرویس‌های بهداشتی و نصب تابلوهای مدارس از مهم‌ترین اقدامات به شمار می‌روند که به صورت کامل انجام شده است.

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر در ادامه خبر خوشی را اعلام کرد و گفت: ۷۰ کلاس درس جدید امسال به مجموعه مدارس اسلامشهر اضافه خواهد شد که به کاهش تراکم کلاسی و جبران کمبودهای آموزشی کمک می‌کند.

وی همچنین از افزایش سرانه‌های ورزشی خبر داد و افزود: ۶ چمن مصنوعی و کفپوش ورزشی در مدارس اسلامشهر آماده بهره‌برداری شده و استخر مجموعه ورزشی امام خمینی (ره) پس از بازسازی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد.

موسی‌پور با اشاره به افتتاح سالن اجتماعات آموزش و پرورش اسلامشهر، گفت: این سالن که یکی از مجهزترین فضاهای فرهنگی و آموزشی اسلامشهر است، از ابتدای سال تحصیلی در اختیار دانش‌آموزان و فرهنگیان قرار خواهد گرفت.

وی همچنین تصریح کرد: ثبت‌نام دانش‌آموزان در سامانه مربوطه انجام شده و توزیع کتب درسی به طور کامل صورت گرفته است تا در روز اول مهر دانش‌آموزان با هیچ مشکلی مواجه نباشند.

مدیر آموزش و پرورش اسلامشهر ضمن قدردانی از حمایت‌های مدیرکل آموزش و پرورش استان، اداره کل نوسازی مدارس، فرماندار اسلامشهر، ائمه جمعه و مسئولین شهری و شهرستانی، اظهار کرد: با همکاری و همدلی همه نهادها، سال تحصیلی جدید با کیفیت و بدون دغدغه برای خانواده‌ها آغاز خواهد شد.

صادق موسی‌پور در پایان به کاهش تراکم دانش‌آموزی در کلاس‌ها اشاره کرد و گفت: با افزایش ۷۰ کلاس درس جدید، تراکم کلاسی کاهش یافته و شرایط بهتری برای آموزش فراهم شده است.

وی همچنین از موفقیت‌های اخیر دانش‌آموزان اسلامشهر در آزمون‌های علمی و کنکور یاد کرد و افزود: دانش‌آموزان اسلامشهر درخشش قابل توجهی داشته‌اند که نشان از تلاش و توانمندی فرهنگیان و خانواده‌ها دارد.

