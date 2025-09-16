به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از آغاز مانور سراسری نظارت بر تولید، توزیع و مصرف آفتکشها با هدف ارتقای سلامت محصولات گیاهی، تضمین امنیت غذایی و حفاظت از محیط زیست خبر داد.
مریم جلیلیمقدم با بیان این خبر، گفت: این رزمایش ملی، با تاکید وزیر جهاد کشاورزی و با محوریت سازمان حفظ نباتات، به مدت دو روز و با همکاری گسترده نهادهای اجرایی و قضائی برگزار میشود.
وی افزود: استفاده از آفتکشها بخشی از مدیریت تلفیقی آفات است، اما استفاده ایمن، مؤثر و مسئولانه از این ترکیبات، نیازمند نظارت دقیق و مستمر است.
رئیس سازمان حفظ نباتات کشور خاطرنشان کرد: تمرکز ما در این مانور بر شناسایی و برخورد با آفتکشهای غیرمجاز، ممنوعه و تاریخگذشته است.
وی افزود: این مانور سراسری در روزهای سهشنبه و چهارشنبه ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ اجرا میشود و مراکز تولید، توزیع، اعم از انبارهای آفتکشها، کارخانجات تولید، شرکتهای توزیع، مراکز عرضه آفتکشهای کشاورزی و داروخانههای گیاهپزشکی در سراسر کشور تحت بازرسی قرار میگیرند. در این بازرسیها، بهویژه کنترل عرضه سموم پرخطر مانند کلرپیریفوس، قرص برنج، دیازینون، پاراکوات و سایر ترکیبات غیرمجاز یا تاریخگذشته در اولویت است.
جلیلیمقدم همکاری بینبخشی را از عوامل موفقیت عملیات عنوان کرد و گفت: این مأموریت با مشارکت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها، مدیریتهای حفظ نباتات، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اتاق اصناف کشاورزی، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر بخشها انجام میشود.
وی از تداوم نظارتها در طول سال خبر داد و تصریح کرد: برای سال ۱۴۰۴ برگزاری مانورهای فصلی را پیشبینی کردهایم، اما نظارتهای ماهیانه بر اساس برنامههای استانی به طور مستمر ادامه خواهد داشت. هدف نهایی ما، صیانت از حقوق عامه و تأمین سلامت مردم است. این رزمایش ملی، با رویکرد کنترل دقیق زنجیره تأمین و توزیع آفتکشها، گامی مهم در جهت توسعه کشاورزی پایدار و حفاظت از محیط زیست کشور ارزیابی میشود.
