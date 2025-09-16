به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی امروز، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آمادگی اتحادیه‌های تولیدی برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به منظور کاهش فاصله قیمتی کالا از تولید تا مصرف کننده خبر داد و گفت: لازم است، سازمان میادین شهرداری غرفه‌هایی را در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد تا بتوانند محصولات خود را با قیمت مناسب به مصرف کنندگان عرضه کنند.

وی، کنترل قیمت‌های محصولات کشاورزی در بازار را موضوعی فرابخشی عنوان و بر ضرورت قیمت گذاری مناسب و کنترل تعرفه‌های کالاهای کشاورزی توسط سازمان میادین تاکید کرد.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در حوزه وظایف خود نسبت به راه اندازی روستا بازار توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی برای عرضه مستقیم کالاهای کشاورزی اقدام کرده است.

وی در خصوص قیمت مرغ، برنج و میوه در بازار، اظهار کرد: قیمت مرغ در بازار در حال کنترل است. اما قیمت میوه که به صورت عمده از باغدار کیلویی ۵۰ هزار تومان خریداری می‌شود در میوه فروشی‌های تهران به قیمت ۲۰۰ هزار تومان به مصرف کننده فروخته می‌شود که این فاصله قیمتی زیاد است و باید با همکاری نهادهای مسئول این قیمت‌ها کنترل شود.

فتحی با بیان اینکه فاصله قیمتی تولید برنج داخلی با قیمت مصرف کننده تفاوت فاحشی ندارد، اظهار کرد: محدودیت تولید برنج در داخل و افزایش تقاضا در سال‌های اخیر موجب افزایش قیمت برنج ایرانی در بازار شده است.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تصویب طرح حمایت از تولیدات کشاورزی و همچنین افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در مجلس شورای اسلامی، گفت: بر اساس سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، ۲۲۱ اقدام دارد و از این ۲۲۱ اقدام، ۱۸۰ اقدام آن مستقیماً با وزارت جهاد کشاورزی است و مؤلفه‌های مربوط به تأمین امنیت غذایی هم مربوط به فراهمی غذا، سلامت غذا دسترسی به غذا است.

فتحی ادامه داد: طرحی هم که اشاره کردید در واقع از همین سند ملی دانش بنیان امنیت قضائی نشأت می‌گیرد تا بتواند اولاً غذای مورد نیاز جامعه را که از نظر جمعیتی رو به رشد است، تأمین کند و غذای سالم هم در اختیارشان قرار دهد.

وی با اشاره به الزامات طرح مجلس، خاطرنشان کرد: این طرح الزاماتی دارد از جمله الزامات مادی که مربوط به سرمایه گذاری‌هایی است که در این بخش باید صورت بگیرد تا امنیت غذایی مدنظر حاصل شود.

فتحی اضافه کرد: در وهله اول با استفاده از توان تولید در داخل کشور، غذای مورد نیاز جامعه را باید تأمین کرد و در جایی اگر پتانسیلی برای تأمین حداکثری محصولی وجود نداشت، از طریق واردات آن را تأمین کنیم.

وی یادآور شد: در واردات نهادهای دامی که ما قسمت اعظم آن را وارد می‌کنیم، در این طرح بیشتر به تأمین به موقع ارز مورد نیاز و تنوع بخشی به مبادی واردات نهاده‌ها پرداخته است تا این نهاده‌ها به موقع و به اندازه کامل تأمین شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی درباره مفهوم دسترسی به غذا، اظهار داشت: دسترسی به غذا را از دو منظر بررسی می‌کنند یکی دسترسی فیزیکی که باید غذای مورد نیاز مردم به حدی باشد که تمامی آحاد جامعه به آن دسترسی داشته باشند؛ یعنی در واقع فراوانی غذا وجود داشته باشد که خوشبختانه هم در تولید داخل و هم تأمین از طریق واردات به شکلی شده که ما الان در بازار چیزی رو کم و کسر نداریم و تمام کالاها به وفور در قفسه‌های فروشگاه‌ها وجود دارد.

وی، دسترسی اقتصادی را از جمله دیگر موارد مفهوم دسترسی به غذا عنوان کرد و افزود: دسترسی اقتصادی به توان خرید مردم بر می‌گردد و توان خرید مردم باید به نوعی باشد که به غذایی که به فراوانی وجود دارد، دسترسی داشته باشند.

فتحی با بیان اینکه قیمت غذا برای تولید کننده باید به صرفه باشد و مصرف کننده نیز توان خرید آن را داشته باشند، گفت: در اینجا قیمت تنها مؤلفه نیست، افزایش توان خرید مردم هم یک طرف قضیه است یعنی درآمدها هم باید به شکلی باشد که آن غذایی که تولید شده را بتوانند تهیه کنند.