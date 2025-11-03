به گزارش خبرگزاری مهر، سعید معین، مدیر مبارزه با آفات عمومی و همگانی در خصوص احتمال ورود ملخ صحرایی از هند به استانهای جنوبی کشور، گفت: طبق پیشبینیهای سازمان هواشناسی، در حال حاضر بهدلیل شرایط خاص اقلیمی، بخش زیادی از مناطق مرتعی کشور از پوشش گیاهی لازم برخوردار نیستند و همین موضوع میتواند زمینه را برای حرکت سریعتر ملخها از مناطق صعبالعبور به دشتها فراهم کند.
به گفته او، این شرایط موجب افزایش سطح پیشبینی مبارزه با انواع ملخها بهویژه ملخ مراکشی در ماههای آینده خواهد شد.
معین با اشاره به وضعیت اقلیمی منطقه اظهار کرد: در ماههای پیشِرو، با تداوم خشکی در بخشهایی از شبهجزیره عربستان، ایران، ترکیه، عراق و افغانستان، انتظار میرود رشد جمعیت ملخ در این مناطق محدود باشد؛ با این حال، بارشهای شدید اخیر در هند و پاکستان عامل اصلی نگرانی درباره حرکت احتمالی دستههای جدید ملخ صحرایی به سمت جنوب ایران است.
وی تأکید کرد: سازمان حفظ نباتات کشور با رصد روزانه اطلاعات میدانی، آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه ورود احتمالی ملخ صحرایی به کشور را دارد و در صورت مشاهده نشانههای تهدید، علاوه بر اجرای عملیات میدانی، اطلاعرسانی سریع و گسترده نیز انجام خواهد شد.
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