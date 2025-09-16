به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر سه شنبه در تداوم نظارت‌ها بر عملکرد ادارات، با حضور سرزده در چندین اداره به بررسی وضعیت خدمات رسانی این مراکز پرداخت.

فرماندار گناوه به اتفاق هیأت همراه در این روز از بیمارستان امیرالمومنین (ع)، ادارات حفاظت محیط زیست، تأمین اجتماعی، آبفا و کانون پرورش فکری بازدید کردند.

اسفندیاری در پایان این بازدیدها اظهار کرد: بازدیدها از ادارات و نهادها به صورت مداوم انجام می‌شود تا وضعیت خدمات رسانی به مردم، فضای کاری و ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در ادارات شناسایی و ارزیابی شود.

وی افزود: مجموعه حاکمیت باید با دستگاه‌های اجرایی ارتباط تنگاتنگ داشته باشد و مسائل و مشکلات را از نزدیک رصد کند.

وی در حضور رئیس و کارکنان بیمارستان امیرالمومنین اداره حفاظت محیط زیست و کانون پرورش فکری ضمن قدردانی از رئیس و کادر این مجموعه‌ها، گفت: بانوان مدیر به عنوان قشر تأثیرگذار جامعه، علاوه بر سکانداری مسئولیت، به عنوان نماینده بانوان، اگر خوب و موفق عمل کنید، فضا برای سایر بانوان هم بیشتر فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: بیمارستان قلب تپنده خدمت رسانی است و هرچه این مجموعه تلاش بیشتری کنند، موجب رضایتمندی بیشتر مردم خواهد شد.

فرماندار گناوه با اشاره به اینکه مجموعه حاکمیت نگاه خاصی به بانوان دارد، افزود: در دولت چهاردهم با انتصاب چندین مدیر بانو، فضا برای بقیه بانوان فراهم شده است.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه با بیان اینکه اعتقاد راسخی به حضور بانوان در عرصه مدیریتی دارم و تاکنون موفق عمل کرده‌اند، تصریح کرد: تغییراتی که در حوزه مدیریت بخصوص با انتصاب بانوان انجام دادیم باید مردم عملکرد مناسب را بخوبی احساس کنند.

وی بر پیوست زیست محیطی ادارات و نهادهای شهرستان در اجرای پروژه‌های عمرانی تاکید کرد.

فرماندار گناوه با حضور در تأمین اجتماعی ابن شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره مدیر فقید این مجموعه گفت: مدیر جدید این مجموعه خدمت رسان از مدیران جوان و توانمند است که همدل و همراه و پای کار است و جای قدردانی دارد.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه در بازدیدهای به عمل آمده با همراهی معاون هماهنگی امور عمرانی، ضمن بررسی روند خدمات رسانی بر نظم و انضباط اداری، تکریم ارباب رجوع و ارتقای پاسخ گویی به شهروندان تاکید کرد.