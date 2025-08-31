خبرنگاران صدای رسا و زبان گویای جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری عصر یکشنبه در نشست با خبرنگاران این شهرستان افزود: بی شک امروز در در عصر ارتباطات و فعالیت بنگاه‌های خبری و تبادل فوری اطلاعات در فضای مجازی، رسالت و مسئولیت صاحبان قلم و رسانه در ارتقای افکار عمومی سنگین‌تر شده است.

وی بیان کرد: در این برهه حساس و مهم قطعاً اصحاب رسانه با انعکاس به موقع اخبار مهم و همچنین وقایع امید آفرین، پویایی و افزایش آگاهی جامعه را به ارمغان می‌آورند.

فرماندار گناوه گفت: نقش رسانه در مطالبه گری، ایجاد امیدآفرینی، اطلاع رسانی و ایجاد بسترهای فرهنگ سازی و نشاط اجتماعی و از همه مهم‌تر انسجام و وفاق ملی بسیار اثرگذار است که باید به این مهم اهمیت ویژه شود.

از نقد منصفانه و دلسوزانه فعالان رسانه استقبال می‌کنیم

وی با بیان اینکه از نقد منصفانه و دلسوزانه فعالان رسانه استقبال می‌کنیم، افزود: انتظار داریم فعالان رسانه و خبرنگاران که با نظرات و ایده‌های خود در تصمیم گیری ها، رونق و توسعه شهرستان کمک یار مدیران باشند.

نماینده عالی دولت در شهرستان گناوه تاکید کرد: اعتقاد به شفافیت و پاسخگویی به مردم و حضور در بین آنها دارم و این مهم در مسئولان نهادینه شود که در این زمینه به آنها تاکید شده است.

اسفندیاری تاکید کرد: صداقت، شفافیت، اخلاق مداری و احترام به حقوق شهروندی و حضور مستمر در بین مردم باید در دستور کار هر مدیر باشد.

وی اصحاب رسانه را یکی از نمایندگان شهرستان دانست و افزود: از فعالان عرصه رسانه و مجازی انتظار دارم وقتی موضوعی را مطرح می‌کنند قبل از اینکه منتشر کنند، از مسؤولان نیز توضیح و پاسخ بخواهند که به کجا انجامیده شده است.

اسفندیاری ادامه داد: خبرنگاران در کنار نقد سازنده و منصفانه، دنبال عمران و آبادانی شهر نیز باشند و مسئولان را در این زمینه یاری کنند تا با همدیگر شهرستان را آباد و اتفاقات خوبی که سال‌های سال دنبال آن هستیم، رقم بخورد.

فرماندار گناوه با بیان اینکه عمر مسئولیت کوتاه بوده و اگر توانستیم خدمت کنیم، ارزشمند است، گفت: به هیچ وجه قصد تقابل با عزیزان رسانه ندارم و نیازمند کمک شما هستم و انتظار دارم شفاف و صادقانه در کنار من بیاید.

وی از حضور خبرنگاران در این نشست قدردانی کرد و گفت: مسائل و مشکلات و مطالبی که توسط خبرنگاران در این جلسه مطرح شد به حق است و سعی می‌کنیم با تمام وجود پاسخگو و پیگیر و در برطرف کردن آنها تلاش کنیم.

در این نشست صمیمی که حدود پنج ساعت طول کشید، خبرنگاران سوالات متعددی مطرح کردند که مباحث گردشگری، فرودگاه، زمین‌خواری، مشکلات محله امید، وضعیت زمین‌های مال خلیفه و مال قائد و بخشی از نقاط شهر، محیط زیست، آلودگی نفتی، مسئولیت اجتماعی نفت، بهداشت و درمان، عمران شهری، بیمارستان، فاضلاب، نصب پنل خورشیدی در چهارراهها، مالیات، ورزش و ضعف آنتن دهی تلفن همراه از عمده آنها بود.

در پایان فرماندار و مدیران ادارات به مطالبات مطرح شده پاسخ شفاف و صریح دادند.