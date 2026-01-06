  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

فرماندار گناوه: ارتقای خدمات درمانی بیمارستان‌ها در اولویت است

گناوه- فرماندار گناوه گفت: در حوزه سلامت شهرستان دغدغه مند هستیم و در این راستا زمینه بهبود شرایط و ارتقای خدمات درمانی با هدف افزایش رضایتمندی مردم در اولویت‌های اصلی فرمانداری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید سرزده از بیمارستان‌های امیرالمومنین (ع) و سوانح سوختگی افزود: هرچه خدمات بیمارستان‌های شهرستان به‌روزتر و گسترده‌تر شود، رضایتمندی مردم نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع یک مطالبه جدی و بحق شهروندان است.

فرماندار گناوه بیان کرد: مجموعه دولت در شهرستان با جدیت در فکر حل مسائل و مشکلات حوزه درمان است و این مسیر با همراهی استان و دستگاه‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای سلامت شهرستان گناوه اظهار کرد: تأمین و تزریق اعتبارات مورد نیاز بیمارستان‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در دستور کار قرار دارد.

وی از رایزنی با مجموعه نفت در راستای کمک به بیمارستان‌های شهرستان خبر داد و گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، از طریق مجموعه نفت برای حمایت و کمک به بیمارستان‌ها اقدام و پیگیری لازم انجام شده است.

اسفندیاری با اشاره به اهمیت ایمنی و دسترسی مناسب بیماران و همراهان، گفت: در اولین فرصت نشست مشترکی با ادارات و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور تعیین تکلیف و رفع مشکل روشنایی ورودی جاده بیمارستان برگزار خواهد شد.

در بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان‌های شهرستان، ضمن بررسی میدانی وضعیت خدمات‌رسانی و امکانات موجود، بر ضرورت رسیدگی فوری به مسائل و دغدغه‌های این مراکز درمانی تأکید کرد.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر دارای ۲ بیمارستان امیرالمومنین (ع) و سوانح و سوختگی است.

