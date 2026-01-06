به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری بعد از ظهر سه شنبه در بازدید سرزده از بیمارستان‌های امیرالمومنین (ع) و سوانح سوختگی افزود: هرچه خدمات بیمارستان‌های شهرستان به‌روزتر و گسترده‌تر شود، رضایتمندی مردم نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع یک مطالبه جدی و بحق شهروندان است.

فرماندار گناوه بیان کرد: مجموعه دولت در شهرستان با جدیت در فکر حل مسائل و مشکلات حوزه درمان است و این مسیر با همراهی استان و دستگاه‌ها تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت.

رئیس شورای سلامت شهرستان گناوه اظهار کرد: تأمین و تزریق اعتبارات مورد نیاز بیمارستان‌ها از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در دستور کار قرار دارد.

وی از رایزنی با مجموعه نفت در راستای کمک به بیمارستان‌های شهرستان خبر داد و گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی، از طریق مجموعه نفت برای حمایت و کمک به بیمارستان‌ها اقدام و پیگیری لازم انجام شده است.

اسفندیاری با اشاره به اهمیت ایمنی و دسترسی مناسب بیماران و همراهان، گفت: در اولین فرصت نشست مشترکی با ادارات و دستگاه‌های ذی‌ربط به‌منظور تعیین تکلیف و رفع مشکل روشنایی ورودی جاده بیمارستان برگزار خواهد شد.

در بازدید سرزده فرماندار از بیمارستان‌های شهرستان، ضمن بررسی میدانی وضعیت خدمات‌رسانی و امکانات موجود، بر ضرورت رسیدگی فوری به مسائل و دغدغه‌های این مراکز درمانی تأکید کرد.

شهرستان گناوه در شمال استان بوشهر دارای ۲ بیمارستان امیرالمومنین (ع) و سوانح و سوختگی است.