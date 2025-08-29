ارتقای حوزه درمان شهرستان گناوه نیازمند نگاه و توجه خاص است

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسفندیاری ظهر جمعه در مراسم افتتاح پروژه‌های بیمارستان سوانح سوختگی افزود: دیدگاه و نگاه اصلی مجموعه دولت در این شهرستان توجه جدی به موضوع بهداشت و درمان است.

وی بیان کرد: هر چقدر در حوزه بهداشت و درمان سرمایه گذاری صورت گیرد ناکافی است و باید ارتقا یابد.

اسفندیاری گفت: هرچه تجهیزات و امکانات بیشتری افزوده شود، می‌توان خدمات شایان و شایسته‌تری به مردم که حق و مطالبه آنها است، ارائه دهیم.

فرماندار گناوه گفت: توسعه و رشد فیزیکی و فراهم کردن تجهیزات و امکانات رفاهی در حوزه درمان و بهداشت، کمک شایانی در ماندگاری پزشکان و رفع کمبود نیروی انسانی خواهد کرد.

فرماندار گناوه با گرامیداشت هفته دولت امسال که با شعار «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» نامگذاری شده است، افزود: در این هفته ۶۰ پروژه با اعتبار یک هزار میلیارد ریال افتتاح و اجرایی شدند.

وی با قدردانی از مجموعه درمان و بهداشت و رئیس و کارکنان بیمارستان سوانح سوختگی این شهرستان، بیان کرد: از تلاشی که برای به روز رسانی تجهیزات و نوسازی فضای این بیمارستان به عمل آمده تقدیر و ما هم نگاه خاصی به این مجموعه بخصوص در اختصاص اعتبار خواهیم کرد.