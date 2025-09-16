گرافیک و پوستر جدید «تجسمی جوانان» رونمایی شد؛ علاقه طراح به گربه!

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از هویت بصری، لوگو و پوستر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، عصر سهشنبه ۲۵ شهریور به منظور تجربه دیداری جدید هویت بصری این رویداد برگزار شد.
در این مراسم، آیدین مهدیزاده مدیرکل هنرهای تجسمی، رضوان صادقزاده دبیر جشنواره، کیانوش غریبپور دبیر هنری جشنواره، بهرام کلهرنیا و جمال عربزاده اعضای شورای سیاستگذاری این رویداد حضور داشتند.
کیانوش غریبپور دبیر هنری جشنواره تجسمی جوانان و طراح لوگو و هویت بصری جدید جشنواره، در ابتدا توضیح داد: ماجرا از اینجا شروع شد که وقتی در زمانی کوتاه از من خواستند مدیر هنری باشم و پوستر طراحی کنم، به معضلات این جشنواره فکر کردم که از ابتدا به چشمم میآمد و مهمترینش، هویت بصری جشنواره بود. این جشنواره بسیار مهم است، چراکه نسل جوان امروز گروهی تأثیرگذار هستند و بسیاری از اتفاقات فرهنگی و اجتماعی از آنان خط میگیرد.
وی با انتقاد از لوگو و هویت بصری قبلی جشنواره تجسمی جوانان، گفت: لوگوی قبلی جشنواره که نمیدانم چه کسی آن را طراحی کرده است، عملکردی فاقد کانکشن داشت و به نظر من جالب نبود. نکته بعدی این بود که هویت جشنواره از جنس زمانه خود جوانان باشد و مطابق با فرهنگ تصویری این جشنواره طراحی شود. به همین منظور، در این هویت، ترکیبی از تایپوگرافی و عناصری که به لحاظ ژنتیک با جشنواره همسو باشد، در نظر گرفته شد.
غریبپور تصریح کرد: نکته دیگر این بود که فاصله برگزاری ۲ جشنواره به گونهای است که وقتی هویت مبنایی نداشته باشیم، به جشنواره ضربه میخورد اما وقتی به هویتی پایدار برسیم، میتوانیم فضا را پویا و زنده نگه داریم.
وی توضیح داد: بعد از هویت بصری، پوستر مطرح است؛ امسال جشنواره در تهران برگزار میشود و بر اساس انتظاری که همیشه وجود دارد، باید از المانهای محیطی شهر، در هویت بصری و پوستر استفاده کرد. در این جشنواره وضعیت به گونهای بود که هر زمان جایی میرویم اشاره به اقلیمی که در آن حضور داریم، نمیشد و پیوستی به فضا نداشت. آن زمانی که به عنوان داور بخش تصویرگری دعوت شدم، به نظرم رسید که فرهنگ تصویری تهران ظرفیت این را دارد که بخواهیم با آن آرت ورک بسازیم.
غریبپور بیان کرد: تهران امروز خاک گرفته و خاکستری است و نمیتوان جسارت رنگی داشت مگر در تک مضرابها. به همین دلیل به سراغ عناصر شهری رفتم. در اولین پوستر، یکی از عناصری که در تهران میبینیم، کرکره بسته است که به دلایل شرایط بد اقتصادی زیاد در سطح شهر میبینیم. خواستم پوستر اصلی جشنواره ریسکی باشد که در آن طرحی از دیواری سیمانی میبینید که گربهای در حال راه رفتن روی آن است.
این هنرمند طراح گرافیک در پایان عنوان کرد: در واقع، پشت کرکره بسته شهر، جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران رونمایی شد. پوستری دیگر طراحی شده که به شعار «من اینجا ریشه در خاکم» برمیگردد و به صورت پوسترهای محیطی که پیچکی روی دیوار شهر است، نمایان خواهد شد.
