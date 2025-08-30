به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری رویداد، سی‌ودومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران با حضور جمعی از استادان و هنرمندان کشور برگزار می‌شود. در این دوره نام‌های شناخته‌شده‌ای در جایگاه داور و مدرس کارگاه‌ها به معرفی و هدایت نسل تازه هنرمندان خواهند پرداخت.

کارگاه‌های تخصصی این جشنواره با حضور استادانی چون محمدعلی بنی‌اسدی در تصویرسازی، احمد مازادی در خوشنویسی، جمال عرب‌زاده در طراحی، بهنام صدیقی در عکاسی، جمال رحمتی در کاریکاتور، ایرج میرزا علیخانی در گرافیک، کامبیز صبری در مجسمه‌سازی، احمد وکیلی در نقاشی، صدیقه احمدی باصیری در نگارگری و صادق باقری در رشته سرامیک برگزار خواهد شد.

همچنین کارگاه‌های «رسانه‌های هنری جدید» به مسئولیت بهنام کامرانی خواهد بود و اسامی داوران آن متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.

اما در بخش داوری نیز، جمعی از هنرمندان برجسته کشور از جمله مانلی منوچهری و کیانوش غریب‌پور در رشته تصویرسازی، صداقت جباری و علی شیرازی در رشته خوشنویسی، مریم طباطبایی، محمدرضا قربانی طراحی، مهدی مقیم‌نژاد و مریم تخت‌کشیان در رشته عکاسی، هادی حیدری و احسان گنجی کاریکاتور، ابراهیم حقیقی، بهرام کلهرنیا در رشته گرافیک، محمدحسین عماد و فاطمه امدادیان در رشته مجسمه‌سازی، علی ذاکری و شهرام کریمی در رشته نقاشی، احسان قائمی و امیر طهماسبی در رشته نگارگری، الهه‌سادات حسینی و راضیه باوکی در رشته سرامیک حضور دارند.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار خواهد شد.