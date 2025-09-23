به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، صبح سه‌شنبه اول مهر در دانشگاه هنر افتتاح شد.

در این مراسم، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل تجسمی، رضوان صادق‌زاده دبیر رویداد، کامبیز صبری، جمال عرب‌زاده، جمال رحمتی، صدیقه احمدی باصیری، بهنام کامرانی، ایرج میرزاعلیخانی، احمد وکیلی، محمدعلی بنی اسدی، صادق باقری، احمد مازادی و ... حضور داشتند.

رضوان صادق‌زاده در ابتدا گفت: خوشحالم از من خواستند دبیر این جشنواره باشم البته ابتدا کمی ناز کردم اما بعد قبول کردم. علیرغم مشکلات موجود در جشنواره تجسمی جوانان، دوستان تلاش کردند که شما هنرجویان کمترین مشکل را داشته باشید.

وی بیان کرد: از همین‌جا دوست داشتم برای کسانی که انتخاب نشدند، حرف بزنم؛ انتخاب ۱۵۰ هنرجو از بین بیش از ۱۲۰۰ نفر کار آسانی نیست و بین شخصی که انتخاب شده و نشده، تفاوت امتیاز زیادی نیست.

صادق‌زاده عنوان کرد: خوشحالیم امسال جشنواره تجسمی جوانان در دانشگاه هنر برگزار می‌شود و امیدوارم این دانشگاه روی کار شما تاثیر بگذارد و چهار روز لذت‌بخش را سپری کنید.

در ادامه، جمال عرب‌زاده رئیس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر در سخنانی بیان کرد: قرار بود رئیس دانشگاه هنر در این مراسم حضور داشته باشد اما سفری برایش پیش آمد و از من خواسته شد تا در این مراسم به نمایندگی از دانشگاه هنر حضور داشته باشم. باید تشکر اصلی را از دبیرخانه جشنواره داشت که هر روز اینجا تلاش کردند.

وی عنوان کرد: خوشحالیم بعد از تابستانی سخت، شاهد چنین رویداد هنری هستیم. دیدن چهره‌های بشاش شما مایه خوشحالی ماست و خیلی خوشحالم اینجا در این دانشگاه حضور دارید چراکه برای تعدادی از شما، این دانشگاه احتمالاً مقصد آتی دوران حرفه‌ای تان باشد و دوست دارم شوقی را که دارید با ما تقسیم کنید.

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی نیز به عنوان سخنران پایانی بیان کرد: افتخار دارم در محضر شما آینده‌سازان مسیر هنر و فرهنگ ایران باشم. این دانشگاه، مرکز گردهمایی بزرگان و نخبگان فرهنگ و هنر کشور است و کسانی که از این سکو به جهان هنر پرتاب شدند، کم نیستند. افتخار داریم در کنار اساتید هنر تجسمی باشیم که در این رویداد کمک ما هستند.

وی گفت: علیرغم اینکه مسیر این رویداد شبیه رقابت است و انتخاب وجود دارد، قطعا آنچه بیشتر از هر موردی مهم است، دوستی‌های شماست که در حاشیه اتفاق می‌افتد. این رویداد، تنها رویداد فرآیند محور در کشور است.

مهدی زاده اظهار کرد: بدون شک، این رویداد برای شما پایان فرآیند نیست و تازه، اول راه اداره کل تجسمی و دانشگاه هنر و تهران نسبت به شما تک تک دوستان است. این مسیر تا یک سال آینده، تعهدی کامل از سوی اداره کل تجسمی نسبت به شماست و موانعی را که در مسیر شما خواهد بود، موظفیم رفع کنیم.

در پایان مراسم افتتاحیه، کلاس‌ها و کارگاه‌های جشنواره تجسمی جوانان ایران با حضور اساتید برگزار شد.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان با شعار «من اینجا ریشه در خاکم» از ۳۱ تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار می‌شود.