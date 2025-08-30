لوگوی جشنواره تجسمی جوانان تغییر کرد؛ لزوم بهره از جسارت مفهومی و فرمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان، کیانوش غریب پور مدیر هنری جشنواره تجسمی جوانان با اشاره به اهمیت توجه به فرهنگ جوانان در این رویداد گفت: هویت بصری و استراتژی برند یکی از مهمترین مباحث در حوزه اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان است و هویت یکپارچه و هماهنگ، البته که فراتر از طراحی پوستر است و در این دوره لوگو را تغییر دادم؛ چرا که لوگو قبلی از لحاظ گرافیکی و توسعه عناصر بصری، تحرک نداشت و بیعمل بود. سعی کردم در طراحی جدید ظرفیتی برای توسعه وجوه گرافیکی ایجاد شود و اسم جشنواره را با خودش حمل کند.
وی بیان کرد: جشنواره هنرهای تجسمی جوانان باید از رویدادی که یکبار در سال برگزار میشود، به پلتفرمی مستمر برای مشارکت جوانان در طول سال تغییر هویت پیدا کند.
غریبپور با انتقاد از برخی جشنوارههای هنری در ادوار پیشین با هویتهای پراکنده طراحی و برگزار میشدند، به ضرورت طراحی یکپارچه و هویتسازی برند جشنوارهها تاکید کرد و گفت: با توجه به تجربههای پیشین خودم به عنوان داور در این جشنواره و طراح در رویدادهای دیگر باید بگویم که در گذشته، پوستر تکیهگاه کلیّت هویت بصری یک رویداد بود اما تحت تأثیر مدیاهای مختلف و اتفاقاتی که در برندهای حیطه صنعت و کسب و کار افتاده، مفهوم توسعه هویت دیداری به یک پهنه بزرگتر، در بخشهای فرهنگی هم جدیتر شده است. حالا پوستر جدید، لزوماً محور اصلی نیست و شاید به عنوان یک آیکون، مرکز تجمع برآیند هویتهای دیداری باشد که در اصل قابلیت توسعه به عناصر دیگر را دارد.
دولت با برگزاری جشنواره به جوانان لطف نمیکند!
وی با اشاره به قدرت جوانان در جهان امروز توضیح داد: در طراحی پوستر این دوره جسارتهای مفهومی و فرمی لازم بود که دلایل آن به ماهیت جشنواره برمیگردد. چرا که دولت با برگزاری جشنواره به جوانها لطف نمیکند. اصلا میدان زندگی دست آنها است و دولت است که باید با آنان همراهی کند. نگاه جوانان به هستی، انسان، ایران، دین و زندگی طبیعی در گفتمان فرهنگی –زیستی امروز ایران غالب و تبدیل به باوری شده است که از آن تبعیت میکنیم. که در این میان دختران به علت آمار حضور در جشنواره و همچنین هژمونی اجتماعی که به آن دست پیدا کردهاند اهمیت ویژهای دارند.
هویت بصری توسعهیافته فراتر از طراحی لوگوست
طراح و مدیر هنری جشنواره هنرهای تجسمی جوانان در زمینه توسعه برند جشنواره گفت: یک سامانه هویت بصری جامع که توسعه یافته باشد فراتر از طراحی لوگو خواهد بود. ایجاد بستری برای مشارکت هنرمندان جوان در طول سال می تواند به حفظ و توسعه برند جشنواره بیانجامد.
وی درباره افزودن شعار جشنواره در طراحی هویت بصری جشنواره عنوان کرد: شعار این دوره «من ریشه در خاکم» قابلیت توسعه در عناصر بصری دارد و می تواند در یک پوستر جداگانه باشد نه اینکه در گوشه پوستر فقط نوشته شود.
غریبپور درباره برگزاری جشنواره در تهران نیز گفت: تهران به عنوان برگزارکننده جشنواره جذابیتهایی برای جوانان کشور دارد. تهران به گونهای پایتخت فرهنگی است. تعدد موزهها و گالری و فضاهای فرهنگی موضوعی است که برای جوانان هنرمند مهم است. حفظ ارتباط هنرمندان جوان در فاصله اجرایی دو جشنواره به نظرم از برگزاری خود جشنوارهها مهمتر است. چرا که اگر در طول سال با برنامههایی به حفظ برند جشنواره کمک کنیم برگزار کردن جشنواره در دوره بعد تسهیل خواهد شد.
سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان از ۳۱ شهریور تا ۴ مهر با لوگو و طراحی جدید در تهران برگزار میشود.
