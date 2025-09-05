از حراج آثار کارگردان اسکاری تا گرافیک «تجسمی جوانان» که تغییر کرد

خبرگزاری مهر -گروه هنر-آزاده فضلی؛ هنرهای تجسمی یکی از عرصه‌های هنری در کشورمان است که نسبت به دیگر هنرها امکان بروز و واکنش سریع به اتفاق‌ها را دارد اما عموماً نسبت به دیگر هنرها همچون سینما و موسیقی، مهجور واقع می‌شود. در سلسله گزارش‌های «هنرهای تجسمی در هفته‌ای که گذشت» درصدد هستیم بخشی از روند اتفاقاتی را که افتاده، بیان کنیم. جمعه‌ها روز تعطیل محسوب می‌شود اما در این روز، نمایشگاه‌های هنرهای تجسمی آغاز به کار می‌کنند و هنرمندان تجسمی اعم از نقاشان، مجسمه‌‎سازان، عکاسان، تصویرسازان، گرافیست‌ها، خوشنویسان و … تلاش‌ها و فعالیت‌های اخیر خود را در قالب یک نمایشگاه هنری به منصه ظهور می‌گذارند.

«آدینه» روز نانوشته آغازین بر نمایشگاه‌های هنری است و البته که به دلیل تعطیل بودن اکثر مشاغل، فرصتی مغتنم برای تماشای این آثار هنری توسط اقشار مختلف مردم فراهم می‌شود. بر این اساس، نگاهی به اتفاقات هنرهای تجسمی و همچنین برخی نمایشگاه‌ها و رویدادهای هفته خواهیم داشت.

خبرهایی از جشنواره تجسمی جوانان

با نزدیک شدن به برگزاری سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، برنامه زمانبندی انتخاب هنرجویان در رشته‌های مختلف هنری اعلام شد. جلسات انتخاب و کارگاه‌ها از چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و تا شنبه ۱۵ شهریور ادامه پیدا خواهد کرد.

این برنامه شامل ۱۱ رشته هنری متنوع است که هر کدام توسط اساتید برجسته و داوران متخصص هدایت می‌شود.

کارگاه‌های تخصصی این جشنواره با حضور استادانی چون محمدعلی بنی‌اسدی در تصویرسازی، احمد مازادی در خوشنویسی، جمال عرب‌زاده در طراحی، بهنام صدیقی در عکاسی، جمال رحمتی در کاریکاتور، ایرج میرزا علیخانی در گرافیک، کامبیز صبری در مجسمه‌سازی، احمد وکیلی در نقاشی، صدیقه احمدی باصیری در نگارگری و صادق باقری در رشته سرامیک و کارگاه‌های «رسانه‌های هنری جدید» به مسئولیت بهنام کامرانی برگزار خواهد شد.

لوگوی جشنواره تجسمی جوانان بدون رونمایی، تغییر کرد

کیانوش غریب‌پور هنرمند طراح گرافیک که مسئولیت مدیریت هنری سی و دومین جشنواره ملی تجسمی جوانان ایران را عهده‌دار است، از تغییر در هویت بصری و لوگوی این رویداد مطابق با فرهنگ جوان‌ها خبر داد که البته این لوگو هنوز رونمایی نشده است.

وی در این زمینه گفت: هویت بصری و استراتژی برند یکی از مهم‌ترین مباحث در حوزه اجرایی جشنواره هنرهای تجسمی جوانان است و هویت یکپارچه و هماهنگ، البته که فراتر از طراحی پوستر است و در این دوره لوگو را تغییر دادم؛ چرا که لوگو قبلی از لحاظ گرافیکی و توسعه عناصر بصری، تحرک نداشت و بی‌عمل بود. سعی کردم در طراحی جدید ظرفیتی برای توسعه وجوه گرافیکی ایجاد شود و اسم جشنواره را با خودش حمل کند.

وی به ضرورت طراحی یکپارچه و هویت‌سازی برند جشنواره‌ها تاکید کرد و گفت: با توجه به تجربه‌های پیشین خودم به عنوان داور در این جشنواره و طراح در رویدادهای دیگر باید بگویم که در گذشته، پوستر تکیه‌گاه کلیت هویت بصری یک رویداد بود اما تحت تأثیر مدیاهای مختلف و اتفاقاتی که در برندهای حیطه صنعت و کسب و کار افتاده، مفهوم توسعه هویت دیداری به یک پهنه بزرگ‌تر، در بخش‌های فرهنگی هم جدی‌تر شده است. حالا پوستر جدید، لزوماً محور اصلی نیست و شاید به عنوان یک آیکون، مرکز تجمع برآیند هویت‌های دیداری باشد که در اصل قابلیت توسعه به عناصر دیگر را دارد. شعار این دوره «من ریشه در خاکم» قابلیت توسعه در عناصر بصری دارد و می‌تواند در یک پوستر جداگانه باشد نه اینکه در گوشه پوستر فقط نوشته شود.

در هفته‌ای که گذشت، نشست خبری رویداد ملی عکس «۱۲ روز ایران» برگزار شد که در آن برخی جزئیات برگزاری این رویداد تشریح شد.

جزئیاتی از نمایشگاه عکس «۱۲ روز ایران»

مجمع جهانی صلح اسلامی با همراهی موسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا رویداد ملی «۱۲ روز ایران» را با هدف ارائه روایتی منصفانه از نگاه عکاسان و شهروند خبرنگاران برگزار کرده است. در این ارتباط، دستگاه‌های ذیربط برای همراهی اعلام آمادگی کردند. فراخوان این رویداد ملی که نمایشگاه عکس است با محورهای «حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه»، «زندگی در جنگ ۱۲ روزه»، «قربانیان جنگ ۱۲ روزه» و «مردم یاری و همبستگی اجتماعی جنگ ۱۲ روزه» منتشر شده است.

همچنین، بر اینکه عکس‌ها کیفیت موضوعی داشته باشند یعنی باید بتوانند حس و روایت صحیح را انتقال دهند، تاکید شد.

در این رویداد، تلاش شده به مدلی از همبستگی سازمان‌ها تبدیل شود و سازوکارش به نحوی است که سازمان‌ها می‌توانند به ارائه خدمت خودشان بپردازند.

بازگشت محمد حبیبی به بنیاد روایت فتح

در هفته گذشته، با حکم رئیس بنیاد فرهنگی روایت فتح، محمد حبیبی به عنوان مدیرعامل جدید انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس معرفی و منصوب شد.

وی که جایگزین مهدی متولیان درسمت مدیر عاملی انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس شد، پیش از این نیز در این سمت مسئولیت داشت.

دوسالانه تجسمی کانون فراخوان داد

فراخوان دهمین دوسالانه هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع «ایران من» منتشر شد.

دوسالانه هنرهای تجسمی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با هدف شناسایی و پرورش استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان سراسر کشور و همکاران کانون، در ۲ بخش کودکان و نوجوانان سراسر کشور (بخش کانونی و آزاد) و همکاران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود.

موضوع «ایران من» فرصتی است برای شرکت‌کنندگان است تا با نگاهی خلاقانه، زیبایی‌های طبیعت، تنوع فرهنگی، تاریخ و زندگی امروز سرزمین خود را در قالب آثار هنرهای تجسمی بیان کنند. این دوسالانه با رویکرد ارتقای مهارت و توانمندی‌های هنری کودکان، نوجوانان و مربیان، شکوفایی خلاقیت‌های هنری و تشویق و انگیزه‌بخشی به آنها، ارتقای کیفیت دوسالانه‌های هنری و توسعه رشد فردی و تخصصی در حوزه هنرهای تجسمی برگزار می‌شود. کودکان و نوجوانان سراسر کشور می‌توانند در رشته‌های نقاشی، سفالگری و حجم‌سازی، خوشنویسی، عکاسی و تصویرگری آثار خود را ارائه دهند.

کارگردان برنده اسکار آثارش را به حراجی می‌برد

گیرمو دل‌تورو فیلمساز برنده اسکار که دهه‌ها را صرف ساختن مجموعه‌ای چشمگیر از هنر و اشیاء کرده، در حال فروش گنجینه‌های گوتیک از مجموعه افسانه‌ای خود است. این فیلمساز طی چندین دهه، مجموعه‌ای از هنر و اشیاء را گردآوری کرده که بازتابی از شیفتگی او به هنر گوتیک است. آثاری از هیولاها، جادو، علمی تخیلی، وحشت و اسطوره‌ها، همه در انباری که او «خانه متروک» نامیده است، جای گرفته‌اند.

دل‌تورو قصد دارد برخی از این آثار را به فروش بگذارد. مجموعه «خانه متروک» این کارگردان حدود ۱۰ هزار اثر را دربرمی‌گیرد که نقاشی‌های ترسناک تا مدل‌های گوناگون فرانکنشتاین و کتاب‌های رازآلود را شامل می‌شود. این مجموعه به‌قدری بزرگ است که می‌تواند یک خانه کامل در حومه لس‌آنجلس را پر کند.

گنجینه او که در سال ۲۰۱۷ به شکلی نادر در نمایشگاه LACMA با عنوان «گیرمو دل‌تورو: در خانه با هیولاها» به نمایش درآمد، نخستین مرور بر فیلم‌های او بود که با نمایش حدود ۵۰۰ اثر گردآوری‌شده او برگزار شد.

آغاز نمایشگاه‌های هنری در آدینه

نمایشگاه «تا عرش» در گالری بی، نمایشگاه «چارسو» در گالری آرتیبیشن، نمایشگاه «قساوت فیزیک» در گالری زیرزمین دستان، نمایشگاه «هیکی کوموری زیر سایه بام سکوت کرد» در گالری سیحون، نمایشگاه «بحبوحه» در گالری امکان، نمایشگاه «بهشت آبی است» در گالری عصر، نمایشگاه «رویت» در گالری شمیس و نمایشگاه «زنان شاهنامه» در گالری پروژه‌های یافته، از جمله نمایشگاه‌هایی هستند که عصر جمعه ۱۴ شهریور افتتاح می‌شوند.