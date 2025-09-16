  1. استانها
  2. گیلان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۶

افزایش تعرفه صادرات شمش فولادی سبب رونق تولید میلگرد در کشور می‌شود

افزایش تعرفه صادرات شمش فولادی سبب رونق تولید میلگرد در کشور می‌شود

رشت - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به نیاز سه واحد صنعتی تولید میلگرد استان به شمش و بیلت فولادی گفت: افزایش تعرفه صادرات شمش فولادی سبب رونق تولید میلگرد در کشور می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در بازدید از ۳ واحدهای صنعتی میلگرد در شهرک صنعتی رشت، ظرفیت‌های گیلان در تولید مقاطع فولادی را قابل توجه دانست و گفت: گیلان بر اساس آمایش سرزمین، ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید محصولات فولادی دارد.

وی ضمن استقبال از صدور مجوز جدید برای احیای واحد تعطیل شده یک واحد صنعتی افزود: این واحد صنعتی که بیش از ۱۰ سال تعطیل بوده، در حال حاضر با همکاری سرمایه‌گذار جدید مراحل احیا را طی می‌کند و اداره کل صمت استان آمادگی کامل برای تسریع صدور مجوزهای مربوطه را دارد.

مدیرکل صمت گیلان عمده‌ترین مشکل صنایع فولادی استان را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: صادرات شمش خام فولادی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان میلگرد وارد می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت اسمی تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن این شرکت، گفت: در شرایط فعلی تولید ماهانه میلگرد این واحد به حدود ۱۲ هزار تن می‌رسد که با تأمین انرژی کافی و سرمایه در گردش می‌توان این میزان را تا دو برابر افزایش داد.

پورحیدری درباره تعرفه صادرات شمش فولادی افزود: تعرفه کنونی، تأثیر چندانی در توازن بازار داخلی ندارد و باعث خروج محصول بدون ارزش افزوده به سایر کشورها می‌شود. وی تاکید کرد که افزایش و منطقی کردن تعرفه صادرات شمش با نرخ میلگرد تولید شده، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، می‌تواند تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان میلگرد را نیز تسهیل کند.

کد خبر 6591977

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها