به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر سه شنبه در بازدید از ۳ واحدهای صنعتی میلگرد در شهرک صنعتی رشت، ظرفیت‌های گیلان در تولید مقاطع فولادی را قابل توجه دانست و گفت: گیلان بر اساس آمایش سرزمین، ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید محصولات فولادی دارد.

وی ضمن استقبال از صدور مجوز جدید برای احیای واحد تعطیل شده یک واحد صنعتی افزود: این واحد صنعتی که بیش از ۱۰ سال تعطیل بوده، در حال حاضر با همکاری سرمایه‌گذار جدید مراحل احیا را طی می‌کند و اداره کل صمت استان آمادگی کامل برای تسریع صدور مجوزهای مربوطه را دارد.

مدیرکل صمت گیلان عمده‌ترین مشکل صنایع فولادی استان را ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: صادرات شمش خام فولادی فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان میلگرد وارد می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت اسمی تولید سالانه ۲۰۰ هزار تن این شرکت، گفت: در شرایط فعلی تولید ماهانه میلگرد این واحد به حدود ۱۲ هزار تن می‌رسد که با تأمین انرژی کافی و سرمایه در گردش می‌توان این میزان را تا دو برابر افزایش داد.

پورحیدری درباره تعرفه صادرات شمش فولادی افزود: تعرفه کنونی، تأثیر چندانی در توازن بازار داخلی ندارد و باعث خروج محصول بدون ارزش افزوده به سایر کشورها می‌شود. وی تاکید کرد که افزایش و منطقی کردن تعرفه صادرات شمش با نرخ میلگرد تولید شده، علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، می‌تواند تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان میلگرد را نیز تسهیل کند.