  1. استانها
  2. گیلان
۲۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

طرح نظارتی بازگشایی مدارس گیلان با جدیت انجام می‌شود

طرح نظارتی بازگشایی مدارس گیلان با جدیت انجام می‌شود

رشت- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان با اشاره به تشکیل پرونده تخلف برای ۲۴ واحد فروش لوازم مدرسه گفت: طرح نظارتی بازگشایی مدارس گیلان با جدیت انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری ظهر یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی اداری صمت با بیان اینکه اولویت نظارت‌ها غیر از کالای اساسی، اجرای دقیق طرح نظارتی بازگشایی مدارس باشد گفت: از ابتدای شروع طرح تاکنون ۲۰۳ مورد بازرسی از عرضه کنندگان لوازم تحریر و پوشاک مدارس در رشت انجام شده است که باید در سراسر استان با جدیت دنبال شود.

این مسئول به برخورد قاطع با متخلفین صنفی تاکید و عنوان کرد: از شروع طرح نظارتی و تشدید بازرسی در حوزه کیف و کفش، پوشاک مدارس و لوازم تحریر برای ۲۴ واحد متخلف پرونده‌ای به ارزش ۷۳ میلیون ریال تشکیل شده است.

وی با بیان اینکه در همین راستا نمایشگاه عرضه مستقیم کالای پاییزه با هدف پوشش نیازهای ملزومات دانش آموزی راه‌اندازی شده است گفت: این نمایشگاه به همت اتاق اصناف رشت با ایجاد بیش از ۱۲۰ غرفه انواع نوشت افزار و ملزومات دانش آموزان در آغاز سال تحصیلی جدید را تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی از ۲۲ تا ۳۰ شهریور به مدت ۸ روز ارائه خواهد کرد.

مدیرکل صمت گیلان در پایان از میزان کاهش دریافت شکایات مردمی به سامانه ۱۲۴ پیرامون ملزومات دانش آموزی سخن گفت و افزود: با توجه به نرخ گذاری دقیق البسه مدارس و عرضه فراوان لوازم تحریر شاهد کاهش شکایات در این موارد نسبت به سال گذشته هستیم.

کد خبر 6589088

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها