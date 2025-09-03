فعالیت ۱۲ هزار عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری صبح چهارشنبه در نشستی تحت عنوان «نقش انجمن‌های حمایت از مصرف کنندگان در تنظیم بازار» که با حضور هیئت رئیسه انجمن ۱۱ شهرستان در سالن اداره کل صمت برگزار شد، اظهار کرد: انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان بعنوان یکی از مردمی‌ترین تشکل‌ها، با ۱۲ هزار عضو در گیلان فعالیت می‌کنند.

وی بررسی کارشناسی و نظارت بر کیفیت و قیمت عادلانه اقلام مختلف کالا و خدمات را برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان توسط اعضای انجمن حائز اهمیت دانست و گفت: مردم از این انجمن مردم نهاد، انتظار دارند با تقویت بنیه کارشناسی و تحلیل درست مسائل حوزه تولید و تجارت و قیمت تمام شده خدمات و محصول؛ در قیمت گذاری ها نقش آفرین باشند.

رئیس کمیسیون نظارت مرکز استان پس از استماع نقطه نظرات و پیشنهادات حامیان رسمی حقوق مصرف‌کنندگان گیلان، عنوان کرد: انجمن‌های حمایت بازوی اصلی و معتمد دولت به صورت ساختارمند در جامعه برای برقراری تعادل و آرامش بازار هستند.

وی نقش تصمیم سازی هیأت رئیسه انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در حوزه‌های تجاری و توسعه صادرات را نیز یکی دیگر از تکالیف این انجمن توصیف کرد و گفت: بایستی از پتانسیل‌های بالقوه و بالفعل بازار داخل و خارج در ارائه پیشنهادات توسعه‌ای برای دفاع قانونی از ذینفعان استفاده شود تا وظایف انجمن در قالب چارچوب رسالت انجمن اثربخش گردد.

مدیرکل صمت گیلان در پایان با اعطا اعتبارنامه و پروانه فعالیت ۱۱ انجمن حمایت شهرستان و مرکز استان به حامیان رسمی حقوق مصرف‌کنندگان، تاکید کرد: انجمن‌های حمایت باید بتوانند؛ با شناسایی آسیب‌های موجود در بازار و بررسی دقیق کارشناسی به صورت تخصصی موضوعات پیرامون مرتبط به معیشت آحاد مردم و ارائه راهکار منطقی فعالیت خود را دوچندان اثرگذار نمایند.

گفتنی است؛ هم اکنون رییس انجمن حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شهرستانها عضو رسمی، کمیسیون نظارت اداره کل صمت هستند و در تصمیمات این کمیسیون حق رای دارند و انتخابات هیأت رییسه جدید ۵ شهرستان گیلان نیز در دو ماه آتی انجام خواهد شد.