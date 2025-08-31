مدیرکل صمت گیلان: ۴۴ درصد جمعیت استان صنفی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، تیمور پورحیدری عصر یکشنبه در همایشی که تحت عنوان نقش اصناف در امنیت اجتماعی که با حضور مدیران اتحادیههای صنفی سراسر استان برگزار شد، اظهار کرد: بازاریان و کسبه؛ ستون فقرات اقتصاد محلی و شریانهای حیاتی جامعه هستند که با فعالیت و ایجاد ارزش، به سلامت و آرامش اجتماعی کمک میکنند.
وی با اشاره به جمعیت خانواده بزرگ صنفی گیلان تشریح کرد: با یه تحلیل ساده میخواهیم بررسی کنیم؛ قریب به نیمی از جمعیت گیلان صنفی هستند.
این مسئول با بیان اینکه جمعیت گیلان بالغ بر ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هست افزود: با فعالیت بیش از ۱۴۰ هزار واحد صنفی و پروانه کسب فعال که ۳۶۶ هزار نفر به صورت مستقیم در اصناف مشغولند با هر خانواده ۳ نفره، به عبارتی یک میلیون ۹۸ هزار نفر جز خانواده بزرگ اصناف و بازار هستند.
به گفته پورحیدری درواقع دقیقاً ۴۴ درصد جمعیت گیلان را خانواده اصناف تشکیل میدهند که این میزان غیر از دکههای صنفی، دستفروشان و بازارچههای هفتگی عرضه محصولات روستایی در کنار خیابانها هستند که در آمار رسمی ما نیستند.
وی اثرات کسبه و بازاریان روی امنیت اجتماعی واقعاً گسترده و چندوجهی و سازنده دانست و گفت: در هنگام فعالیت صنوف، به طور طبیعی به نحوی نظارت غیررسمی روی محیط اطرافشون ایجاد میشود و این چشمهای بیدار میتوانند به شناسایی فعالیتهای مشکوک یا پیشگیری از جرم و جنایت کمک کنند.
مدیرکل صمت ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش فقررا از عوامل کاهنده آسیبهای اجتماعی برشمرد و افزود: قطعاً فقر و بیکاری از ریشههای اصلی بسیاری از مشکلات اجتماعی و امنیتی هستند.
وی تقویت روابط اجتماعی و همبستگی بازاریان را محل انتشار تعاملات اجتماعی عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات، کسبه میتوانند آگاهسازی مردم در مورد مسائل امنیتی و موارد مشکوک نقش مؤثری داشته باشند.
مدیرکل صمت نقش اصناف و تشکلهای صنفی را به طور غیرمستقیم و مستقیم در تأمین و ارتقا امنیت اجتماعی؛ بسیار حیاتی توصیف و ابراز کرد: اصناف غیور گیلان با تدبیر و بصیرت مضاعف در شرایط کنونی، مدافعان و مولدان خودجوش امنیت اجتماعی هستند.
نظر شما