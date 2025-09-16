به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله نظری، شامگاه سه شنبه با حضور در گفتگوی ویژه خبری سیمای گلستان در تشریح آخرین وضعیت نظام تعلیم و تربیت استان، اظهار کرد: برآوردهای جمعیتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که حدود ۴۳۰ هزار دانش‌آموز در استان ثبت‌نام خواهند کرد. این دانش‌آموزان در ۳۶۰ مدرسه ساماندهی شده‌اند و کلاس‌بندی نهایی آنها در قالب ۱۷ هزار و۵۰۰ کلاس درس انجام شده است.

وی افزود: این آمار شامل دانش‌آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی می‌شود که برنامه‌ریزی دقیقی برای آن صورت گرفته است تا تمامی نیازهای آموزشی با کیفیت مطلوب تأمین شود.

نظری با اشاره به وضعیت نیروی انسانی در استان گفت: در راستای آماده‌سازی برای سال تحصیلی جدید، از بهمن ماه سال گذشته فرآیند ساماندهی نیروی انسانی و فضاهای آموزشی آغاز شده است. همچنین در اردیبهشت ماه فراخوانی برای سازماندهی و بهره‌وری بهینه معلمان برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲۵ هزار معلم ثابت در استان فعالیت دارند و خوشبختانه امسال با ورود حدود هزار و ۸۰۰ معلم تازه‌فارغ‌التحصیل از دانشگاه فرهنگیان و ۷۳۶ معلم جدید که از طریق آزمون ماده ۲۸ استخدام شده‌اند، تعداد کل معلمان به بیش از ۲۶ هزار و ۵۰۰ نفر خواهد رسید.

نظری تأکید کرد: هدف ما این است که تمامی کلاس‌های درس در شروع سال تحصیلی مهرماه با معلم پوشش داده شود و همه معلمان در هفته اول مهر ابلاغ دریافت کنند تا روند آموزش بدون وقفه آغاز شود.

وی همچنین از تهیه و توزیع به موقع کتاب‌های درسی دانش‌آموزان خبر داد و گفت: امیدواریم دانش‌آموزان در روز اول مهر، کتب درسی خود را به موقع دریافت کنند تا هیچ مشکلی در روند تحصیل آنان ایجاد نشود.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان خاطرنشان کرد: با توجه به ساماندهی‌های انجام شده و جذب نیروهای جدید، تلاش می‌کنیم کیفیت آموزش و فضای تربیتی استان را ارتقا دهیم و محیطی مناسب برای رشد همه جانبه دانش‌آموزان فراهم کنیم.