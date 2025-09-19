به گزارش خبرنگار مهر، قدرتاله نظری، در بین نمازگزاران گرگان اظهار کرد: نظام تعلیم و تربیت، محور اصلی توسعه انسانی و ساخت آیندهای روشن برای کشور است و سرمایهگذاری در این حوزه، نه تنها هزینه نیست، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت و پیوسته است.
وی همچنین افزود: سیاستهای دولت در جهت ارتقای کیفیت آموزش و پرورش در سطح کشور، به ویژه در استان گلستان، در حال تحقق است.
وی از پروژههای متعدد در بخش آموزش و پرورش گلستان خبر داد و گفت: در سال جاری، ۵۵ پروژه آموزشی با ۲۵۱ کلاس درس و اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری خواهد رسید. این پروژهها، محیطهای آموزشی ایمن و با نشاط را برای دانشآموزان فراهم میکنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان همچنین به لزوم تحول در نظام آموزشی اشاره کرد و گفت: آموزش صرفاً به انتقال دانش محدود نخواهد ماند و باید به سمت توسعه مهارتها و هنرستانها حرکت کنیم. امروز، فارغالتحصیلان باید علاوه بر دانش، مهارتهای لازم برای ورود به بازار کار را نیز داشته باشند.
وی در ادامه به بودجه اختصاص یافته به آموزش و پرورش در سال جاری اشاره کرد و افزود: بودجه آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته ۶۷ درصد افزایش یافته است، که نشاندهنده عزم دولت برای توجه بیشتر به این حوزه است.
نظری از همکاریهای مشترک با خیرین مدرسهساز و مسئولان استانی برای پیشبرد اهداف آموزش و پرورش استان گلستان قدردانی کرد و گفت: آموزش و پرورش گلستان با مشارکت مردم و مسئولان، در حال تبدیل شدن به یکی از پیشگامان حوزه تعلیم و تربیت در کشور است.
