۲۷۳ طرح آموزشی در خراسان رضوی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدی در حاشیه بهره برداری از طرح‌های آموزشی شهرستان سبزوار اظهار کرد: به منظور توسعه عدالت آموزشی، ۷۲۵ طرح آموزشی در خراسان رضوی در دست اجراست که ۲۷۳ مورد آن در آستانه بهره برداری قرار دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: در دولت چهاردهم فرصت طلایی برای آموزش و پرورش ایجاد شده و رئیس جمهوری این مقوله را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است و بایستی این فرصت گرانقدر را حفظ و نهایت بهره را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نهضت مدرسه سازی که در سطح کشور و استان شکل گرفته اقدام و حرکتی انقلابی و جهادی با رویکرد مردم محوری است که از این طریق بخشی از محرومیت مرتبط با فضاهای آموزشی برطرف می‌شود.

اسدی افزود: در ارتباط با طرح مهر در خراسان رضوی ثبت نام مدارس مقطع ابتدایی تقریباً به طور کامل انجام شده است و برای پایه هفتم و دهم نیز تلاش می‌شود تا ابتدای مهرماه فرآیند ثبت‌نام از دانش آموزان به مرز ۱۰۰ برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین با اشاره به بهره برداری مرحله نخست طرح مجتمع آموزشی امام حسین (ع) سبزوار نیز گفت: مدارس امام حسین (ع) در ردیف مدارس برتر استان خراسان رضوی قرار دارند.