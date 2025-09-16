  1. استانها
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۳۷

۲۷۳ طرح آموزشی در خراسان رضوی آماده بهره برداری است

مشهد - مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: ۲۷۳ طرح آموزشی در خراسان رضوی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در قالب «پروژه مهر» آماده بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی اسدی در حاشیه بهره برداری از طرح‌های آموزشی شهرستان سبزوار اظهار کرد: به منظور توسعه عدالت آموزشی، ۷۲۵ طرح آموزشی در خراسان رضوی در دست اجراست که ۲۷۳ مورد آن در آستانه بهره برداری قرار دارد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی بیان کرد: در دولت چهاردهم فرصت طلایی برای آموزش و پرورش ایجاد شده و رئیس جمهوری این مقوله را در رأس برنامه‌های خود قرار داده است و بایستی این فرصت گرانقدر را حفظ و نهایت بهره را داشته باشیم.

وی تصریح کرد: نهضت مدرسه سازی که در سطح کشور و استان شکل گرفته اقدام و حرکتی انقلابی و جهادی با رویکرد مردم محوری است که از این طریق بخشی از محرومیت مرتبط با فضاهای آموزشی برطرف می‌شود.

اسدی افزود: در ارتباط با طرح مهر در خراسان رضوی ثبت نام مدارس مقطع ابتدایی تقریباً به طور کامل انجام شده است و برای پایه هفتم و دهم نیز تلاش می‌شود تا ابتدای مهرماه فرآیند ثبت‌نام از دانش آموزان به مرز ۱۰۰ برسد.

مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی همچنین با اشاره به بهره برداری مرحله نخست طرح مجتمع آموزشی امام حسین (ع) سبزوار نیز گفت: مدارس امام حسین (ع) در ردیف مدارس برتر استان خراسان رضوی قرار دارند.

