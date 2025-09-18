به گزارش خبرنگار مهر، حسن حاجیلری، در نشست خبری با اشاره به نقش کلیدی رسانهها در آگاهیبخشی عمومی، گفت: ما خبرنگاران را همردیف معلمان میدانیم؛ شما در لباس رسانه، همان کاری را انجام میدهید که معلمان در کلاسهای درس انجام میدهند.
وی با اشاره به پروژه مهر و تلاشهای صورت گرفته طی پنج ماه گذشته برای آمادهسازی مدارس، افزود: از اواخر فروردینماه پروژه مهر با تشکیل هفت تا هشت کارگروه تخصصی آغاز شد. امروز در واپسین روزهای پیش از مهر، با اطمینان میگویم که گرگان برای بازگشایی مدارس آماده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ثبتنام دانشآموزان پرداخت و گفت: ثبتنام یکی از حساسترین بخشهای پروژه مهر است. تلاش کردیم با جانمایی دقیق و استفاده حداکثری از ظرفیت مدارس، دغدغه خانوادهها را کاهش دهیم. حتی اگر در برخی مدارس گفته میشود ظرفیت نیست، واقعیت این است که ما مدرسه به مدرسه رفتیم و در بسیاری از آنها یک یا دو کلاس اضافه کردیم.
به گفته حاجیلری، در سال جاری ۲۵ کلاس جدید به ظرفیت آموزش و پرورش گرگان اضافه شده است.
وی تأکید کرد: مسئله کمبود فضا در برخی مدارس خاص ناشی از تمایل برخی خانوادهها به ثبتنام در مدارس خاص یا محلههای پر متقاضی است.
وی همچنین از دغدغههای موجود در برخی نقاط شهر گرگان خبر داد و گفت: اگر در مواردی هم هنوز مشکل وجود دارد، مردم و رسانهها بدون واسطه به خود من اطلاع دهند و شخصاً به مدارس سر میزنم و در جریان تکتک کلاسها و فضاهای موجود هستم.
مدیر آموزش و پرورش گرگان از تعامل با سایر دستگاهها برای حل مشکلات شهری هم خبر داد و گفت: در چند روز اخیر بارها با فرماندار، فرمانده انتظامی و مدیرکل نوسازی جلساتی داشتهام. آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند تمام مشکلات را حل کند، اما با همراهی دیگر نهادها بسیاری از مسائل قابل رفع است.
وی با اشاره به آمار آموزش و پرورش گرگان گفت: با ۹۰ هزار دانشآموز، پنج هزار معلم و ۵۰۰ مدرسه، گرگان هنوز یک ناحیه آموزشی دارد؛ این حجم از جمعیت دانشآموزی، سنگینی خاصی بر دوش ما گذاشته است. باید برای ارتقا ساختار اداری و فضای آموزشی شهر چارهاندیشی اساسی شود.
