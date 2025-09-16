به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله ابراهیمی در نشست کارگروه تخصصی حمایت از معلولین گفت: بنیاد قلم‌چی خدمات گسترده‌ای از جمله بورسیه‌های آموزشی، مشاوره و منابع آموزشی را به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه در استان کردستان ارائه می‌دهد.

وی با تأکید بر اهمیت همکاری با بنیاد قلم‌چی، افزود: این خدمات در راستای تحقق عدالت آموزشی و فراهم آوردن فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان با آسیب‌های بینایی، شنوایی و جسمی-حرکتی است و بر لزوم ارتقای این همکاری‌ها به‌ویژه در زمینه تأمین منابع آموزشی تأکید داریم.

ابراهیمی همچنین در خصوص تهیه منابع آموزشی برای دانش‌آموزان با آسیب بینایی گفت: از ظرفیت‌های اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، مجمع خیرین و دانشگاه کردستان استفاده خواهیم کرد.

اقبال خانی رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، نیز با اشاره به اهمیت حمایت‌های بنیاد قلم‌چی، خاطرنشان کرد: این همکاری نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت برای آینده نظام تعلیم و تربیت است که می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت آموزشی داشته باشد.

پوشش خدمات بورسیه برای تمامی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان

صلاح‌الدین اصلانی، مسئول نمایندگی کانون قلم‌چی شهرستان سنندج نیز در ادامه بیان کرد: دانش‌آموزان با نیازهای ویژه از جمله آسیب‌دیدگان بینایی، شنوایی و معلولین جسمی-حرکتی می‌توانند از خدمات بورسیه بنیاد قلم‌چی به‌طور رایگان بهره‌مند شوند.

وی افزود: تمامی دانش‌آموزان به‌ویژه دانش‌آموزان پایه دوازدهم، بدون هیچ محدودیتی تحت پوشش این خدمات قرار خواهند گرفت.

اصلانی همچنین به مسئولیت اجتماعی بنیاد قلم‌چی در حمایت از این دانش‌آموزان اشاره کرد و گفت: خدمات مختلفی از جمله مشاوره، برنامه‌ریزی تحصیلی، تهیه و ضبط آزمون‌های صوتی و اهدای کتاب‌های رایگان به دانش‌آموزان نیازمند، در نظر گرفته شده است.

وی در پایان اظهار داشت: کانون قلم‌چی تاکنون در بهره‌برداری از ۲۴ مدرسه در استان مشارکت داشته و در حال حاضر در ساخت ۶ مدرسه نیمه‌تمام دیگر نیز همکاری می‌کند.

کمک‌های گسترده بنیاد قلم‌چی به مدارس استثنایی کردستان

در ادامه، مسئول نمایندگی قلم‌چی شهرستان سنندج از توزیع بیش از هشت هزار جلد کتاب در مدارس استثنایی استان خبر داد و افزود: بنیاد قلم‌چی در راستای گسترش عدالت آموزشی، در هفته گذشته هشت هزار و ۷۲ جلد کتاب با ارزشی بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در ۵۴ کتابخانه عمومی استان توزیع کرده است.

این اقدامات و حمایت‌ها در راستای ارتقای فرصت‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیلی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه استان کردستان صورت می‌گیرد.