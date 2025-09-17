رسالت واقعی مدرسه پاسخگویی به تمام نیازهای دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر؛ کارگاه آموزشی اجرای آزمایشی برنامه درسی مدرسهای چند روز مانده به آغاز سال تحصیلی جدید با حضور جمعی از معلمان و کارشناسان تألیف کتب درسی و محققان برنامه درسی برگزار شد.
نقطه اصلی این کارگاه آموزشی این مساله بود که مدرسه باید متناسب با نیازهای واقعی دانشآموزان برنامهریزی کند.
همچنین بر این مسأله تاکید شد که فلسفه مدرسه توجه به همه ابعاد وجودی دانشآموزان است و تحقق آن نیازمند برنامهریزی متناسب و وجود یک برنامه درسی جامع است تا به همه ابعاد تربیت توجه شده و تمامی ساحتهای تربیتی را در برگیرد.
سید مهدی باقریان، مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی دوره ابتدایی و متوسطه سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی، در جمع معلمان و کارشناسان حاضر در کارگاه آموزشی اجرای آزمایشی «برنامه درسی مدرسهای»، بر اهمیت طراحی برنامههای متناسب با نیازهای واقعی دانشآموزان تأکید کرد.
وی با اشاره به طبقهبندی فعالیتهای آموزشی و تربیتی در مدارس گفت: پودمانهای مهارتی، رویدادهای تربیتی، فعالیتهای سلامت، رویدادهای ورزشی و اقدامات متناسب با اقتضائات مدرسه، باید در چارچوبی مشخص زمانبندی و اجرا شوند.
مدیرکل دفتر برنامهریزی و تألیف کتابهای درسی، تأکید کرد: هدف از این تقسیمبندیها ایجاد چارچوبی است که به مدارس کمک کند برنامهای هدفمند و شناسنامهدار برای دانشآموزان تدوین کنند.
وی در پایان، افزود: مدرسه زمانی به رسالت واقعی خود میرسد که برای نیازهای متنوع دانشآموزان، برنامهای متناسب و عملیاتی داشته باشد.
