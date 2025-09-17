دریافت 4 MB
کد خبر 6592186
  1. فیلم
  2. جامعه
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

حمله سارقان مسلح به زوج جوان در وردیج تهران

حمله سارقان مسلح به زوج جوان در وردیج تهران

در این فیلم، روایت فردی همراه همسرش در منطقه وردیج مورد حمله سارقان مسلح قرار گرفتند، را مشاهده می‌کنید.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید