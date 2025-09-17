دو سارق منزل در شیروان دستگیر شدند

سرهنگ جواد زرهرن در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شیروان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی دو نفر سارق شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام عملیات غافلگیرانه، هر دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر شدند.
سرپرست انتظامی شیروان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به چند فقره سرقت منزل اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.
وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک، خصوصاً در ساعات پایانی شب، موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیسی اطلاع دهند.
نظر شما