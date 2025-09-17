  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۱۰

دو سارق منزل در شیروان دستگیر شدند

دو سارق منزل در شیروان دستگیر شدند

بجنورد- سرپرست فرماندهی انتظامی شیروان از دستگیری دو نفر سارق منزل در این شهرستان خبر داد که در تحقیقات پلیس به چند فقره سرقت اعتراف کردند.

سرهنگ جواد زرهرن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در شیروان موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۲ با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی دو نفر سارق شدند و پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام عملیات غافلگیرانه، هر دو متهم در مخفیگاه خود دستگیر شدند.

سرپرست انتظامی شیروان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به چند فقره سرقت منزل اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه رفت و آمد مشکوک، خصوصاً در ساعات پایانی شب، موضوع را سریعاً از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.

کد خبر 6592253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها