به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح چهارشنبه در نخستین اکسپوی بین‌المللی سرمایه‌گذاری استان اصفهان (ایزینکس) اصفهان را موزه‌ای بی‌سقف دانست که نه‌تنها در بناها و میراث ملموس، بلکه در روح و جان مردمانش جریان دارد.

وی با اشاره به انتخاب اصفهان به‌عنوان پایتخت گردشگری آسیا در سال ۲۰۲۵ گفت این جایگاه فراتر از شهرت گنبدهای فیروزه‌ای است و نتیجه توانایی این شهر در تبدیل میراث به نوآوری و تاریخ به بستری برای اقتصاد پایدار و خلاق است.

استاندار اصفهان تأکید کرد که در این استان گردشگری تنها یک صنعت نیست، بلکه به‌عنوان یک سیستم بازگشت سرمایه انسانی عمل می‌کند. او هر روستای اصفهان را یک استارت‌آپ فرهنگی–اقتصادی توصیف کرد و از ظرفیت‌هایی سخن گفت که به‌زعم کارشناسان، «اقتصاد ساختاری بدون نیاز به واردات سرمایه» را شکل می‌دهد.

وی با اشاره به برگزاری بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ رویداد فرهنگی در سال، این شبکه رویدادها را همچون یک «شبکه عصبی فرهنگی» دانست که همبستگی اجتماعی را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد شکوفایی اقتصادی چگونه می‌تواند غیرخطی باشد، وقتی فرهنگ، اقتصاد را تعریف کند.

جمالی‌نژاد به اهمیت سرمایه‌گذاری داخلی در حوزه گردشگری پرداخت و گفت این مسیر می‌تواند مانع خروج سالانه حداقل ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور شود و همان مبلغ را به درآمد داخلی بدل کند. او گردشگران را واحدهای ارزآوری انسانی و میهمانان را دیپلمات‌های فرهنگی خواند و افزود ایزینکس به‌عنوان یک کاتالیست فرهنگی–اقتصادی، عملیاتی‌ترین بستری برای بازسازی اکوسیستم سرمایه‌گذاری کشور است و نخستین گام جدی برای عبور از اقتصاد شعارمحور به اقتصاد اجرا و نتیجه‌محور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر رویکرد هوشمندانه استان در جذب سرمایه گفت سرمایه‌گذاری‌های مدنظر اصفهان باید دارای ردپای کربن صفر و مصرف آب صفر باشند تا علاوه بر حفظ محیط‌زیست، مزیت رقابتی در بازارهای جهانی ایجاد کنند.

جمالی‌نژاد محورهای اصلی سرمایه‌گذاری استان را اقتصاد سبز، فناوری‌های آبی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد خلاق و اقتصاد مدور برشمرد و هدف اصفهان را فراتر از پیشرفت صرف دانست. او ابراز امیدواری کرد که این استان به یک آزمایشگاه ملی اقتصاد مقیاس‌پذیر تبدیل شود و موفقیت‌های ایزینکس مستند، روایتگری و برندسازی شده و به سایر استان‌ها گسترش یابد.