به گزارش خبرگزری مهر، جلسه وبیناری «تصمیم گیری در خصوص ساماندهی بایگانیهای راکد در سال ۱۴۰۴ و تکالیف دادگستریها در این رابطه» به ریاست حجتالاسلام والمسلمین حمزه خلیلی معاون اول قوه قضائیه برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با بیان اینکه قطعاً ما در گذشته با این حجم از پروندههای بایگانی راکد مواجه نبودهایم، اظهار کرد: با گذشت سالها با این چالش مواجه شدیم که متاسفانه مقداری غفلت باعث شده تعدادپروندهای بایگانی انباشته افزون شود و تدبیرمان درباره این حجم از پروندههای بایگانی راکد موفقیت آمیز نباشد.
وی با اشاره به تعداد بالای پرونده راکد در دادگستری استانهای مختلف گفت: حجم بالای پروندههای راکد باعث شده تا امکانات و تجهیزات برای پالایش و اسکن این میزان پرونده نیز پاسخگو نباشد و نیازمان را برطرف نکند.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی اظهار کرد: در سنوات گذشته مدیریت بر پروندههای بایگانی و اجرای طرحها و برنامهها جهت ساماندهی در وضعیت بایگانی راکد به گونهای بوده که در شورای مرکزی و تصمیمگیری میشد و سپس بعد از تصمیمگیری اجرای آن بعهده روسأی کل قرار داده میشدکه این روش بلحاظ دستوری بودن موفق نبوده و چندان پیشرفتی در ساماندهی وضعیت پروندههای بایگانی نداشتیم، چون روسأی کل دادگستری استانها در تصمیم گیری دخالت نداشتند.
معاون اول قوه قضائیه عنوانکرد: بهترین شیوه مدیریت واگذاری اختیارات، توأم با نظارت است. امروز از روسأی کل دادگستریها میخواهیم مدیریت پروندههای راکد را به عهده بگیرند و با روش درست و منطقی نسبت به پالایش و ساماندهی وضعیت پروندههای بایگانی اقدام کنند.
وی افزود: شورای مرکزی در کنار شما خواهد بود و امکانات لازم را به تناسب داشتهها در اختیار شما خواهند گذاشت.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با تاکید بر اینکه شیوههای اجرایی برای ساماندهی بعهده شما است اشاره کرد که در این راستا برای تأمین مالی از منابع استانی برای این منظور کمک گرفته شود.
معاون اول قوه قضاییه تاکیدکرد: دادگستری استانها تدابیر و برنامههای ابتکاری خود برای ساماندهی وضعیت پروندههای راکد را اعلام کنند و بازه زمانی مشخصی را برای انجام آن تعیین کنند. چنانچه این برنامهها و سیاستها ارسال شوند ما میتوانیم نظرات مشورتی برای بهبود اقدامات ارائه کنیم.
لازم به ذکر است؛ این جلسه با حضور شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، صاحبکار خراسانی معاون راهبردی، کاظمی فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد.
در این جلسه وبیناری هرکدام از معاونین به بیان دیدگاه خود در رابطه با موضوع جلسه پرداختند و سپس رئیس کل دادگستری ایلام، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی، رئیس کل دادگستری اصفهان، رئیس کل دادگستری تهران و معاون قضائی رئیس کل دادگستری خراسان شمالی و رئیس کلدادگستری استان بوشهر و رئیس کل دادگستری یزد و رئیس کل دادگستری استان مرکزی و رئیس کل دادگستری به بیان نکات خود پرداختند.
