حجتالاسلام رضا براتیزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به تأکیدات سفر اخیر رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: ساماندهی وضعیت پارکینگهای انتظامی و تعیین تکلیف به موقع خودروهای معطل از جمله اولویتهاست و مدیران حوزههای قضایی باید اهتمام جدی به این موضوع داشته باشند تا از انباشت غیرقانونی و استهلاک وسائط نقلیه مردم جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت رعایت استانداردهای لازم در طراحی و اجرای سرعتگاهها تأکید کرد و افزود: سرعتگاهها ابزاری برای کاهش سرعت خودروها و کاهش تصادفات هستند، اما در صورت غیراستاندارد بودن میتوانند خسارتهای جانی و مالی به دنبال داشته باشند، بنابراین لازم است در بحث ایمنی و استانداردسازی آنها تجدیدنظر صورت گیرد.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی به مقررات مربوط به عفوهای معیاری و مصداقی اشاره کرد و گفت: باید در اجرای بخشنامههای عفو دقت بیشتری شود تا افراد واجد شرایط بیشتری بتوانند از این فرصت بهرهمند شوند.
نظر شما