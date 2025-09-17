به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری روز سهشنبه اظهار داشت: فردا روز بزرگداشت شاعر بزرگ، شهریار، است که این روز را گرامی میداریم. وی همچنین قهرمانی تیم کشتی ایران را به ورزشکاران این تیم و مردم ایران تبریک گفت.
بقایی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه، تأکید کرد: هرگاه درباره تحولات منطقه صحبت میکنیم، ناگزیر باید از مهمترین موضوع جهان آغاز کنیم. آنچه در غزه رخ میدهد، بهگونهای است که انسان در یافتن واژههایی برای توصیف آن با کمبود مواجه میشود. نسلکشی شدیدترین جنایتی است که میتواند توسط گروهی از انسانها علیه دیگران رخ دهد.
وی با استناد به گزارش اخیر کمیسیون مستقل تحقیق شورای حقوق بشر، افزود: این گزارش برای چندمین بار تأیید کرد که آنچه در فلسطین اشغالی رخ داده، یک نسلکشی آشکار است. تحقیقات این کمیسیون نشان میدهد که طی دو سال گذشته، تمامی مختصات جنایت نسلکشی در غزه محقق شده و بدون تردید، وقایع این مدت مصداق بارز نسلکشی است.
نسلکشی در غزه با همدستی آمریکا انجام میشود
سخنگوی وزارت امور خارجه، اظهار داشت: همزمان با حضور وزیر خارجه آمریکا در سرزمینهای اشغالی، رژیم صهیونیستی اقدام به تهاجم زمینی به غزه کرد. این جنایات زیر نظر وزیر خارجه آمریکا انجام میشود و نشاندهنده همدستی این کشور در نسلکشی در فلسطین اشغالی است که از افکار عمومی و وجدان جهانی پنهان نیست.
بقایی در پاسخ به پرسشی درباره فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری قطع روابط کشورها با رژیم صهیونیستی و گفتوگوهای وزیر امور خارجه در این زمینه، گفت: از ابتدای روند موسوم به عادیسازی روابط، موضع ما این بوده که برقراری رابطه با یک رژیم اشغالگر، تروریست و نسلکش به معنای عادیسازی جنایت و تجاوز است. ما همواره کشورهای منطقه را از برقراری روابط عادی با این رژیم برحذر داشتهایم.
وی افزود: این مطالبه به خواست عمومی کشورها تبدیل شده و بسیاری از کشورها روابط تجاری و اقتصادی خود را با رژیم صهیونیستی قطع کردهاند. این اقدام نهتنها بر اساس مبانی حقوق بینالملل، بلکه بر پایه آموزههای دینی، اخلاقی و اسلامی نیز مورد انتظار است. کشورها باید با بازنگری در روابط خود با این رژیم، بهصورت عملی نشان دهند که با جنایات علیه مردم فلسطین مخالفاند.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین به کارزارهای مردمی در اروپا برای توقف روابط تجاری و اقتصادی با رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: امیدواریم کشورهای منطقه و اسلامی به این کارزارها بپیوندند و در عمل نشان دهند که با تداوم کشتار، نسلکشی و جنگافروزی این رژیم مخالفاند.
محدودیتهای آمریکا علیه هیئت ایرانی نقض تعهدات دولت میزبان سازمان ملل است
سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره حضور هیئت ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل اظهار داشت: محدودیتهایی که علیه نمایندگی ایران در نشستهای سازمان ملل اعمال شده، اگرچه موضوع جدیدی نیست، اما کمسابقه است. این محدودیتها بهصورت آشکار با تعهدات آمریکا بهعنوان دولت میزبان مقر سازمان ملل مغایرت دارد و اعتبار این کشور را زیر سوال میبرد.
وی درخصوص وضعیت صدور روادید برای هیئت ایرانی افزود: تعدادی از روادیدها صادر شده و ما در انتظار دریافت اطلاعات دقیقتر از نیویورک و ژنو هستیم.
بقایی با تأکید بر استفاده از فرصت مجمع عمومی سازمان ملل برای تبیین مواضع ایران، گفت: اینکه ما از این اجتماع بینالمللی برای بیان دیدگاههای خود استفاده کنیم، امری متداول است. با توجه به شرایط خاص کنونی در موضوعات مرتبط با مسائل هستهای، طبیعی است که در این سفر با طرفهای اروپایی گفتوگوهایی انجام شود.
بازداشت مهدیه اسفندیاری مصداق گروگانگیری سیاسی است
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره وضعیت مهدیه اسفندیاری اظهار داشت: موضوع خانم اسفندیاری با پرونده دو تبعه فرانسوی که به اتهام اقدامات علیه امنیت ملی و نقض قوانین ایران در تهران محاکمه شدهاند، کاملاً متفاوت است. بازداشت خانم اسفندیاری فراتر از بازداشت خودسرانه بوده و از نظر سیاسی مصداق گروگانگیری است.
وی افزود: وزارت امور خارجه طی هفت تا هشت ماه گذشته تلاشهای گستردهای برای ارائه خدمات کنسولی و کمک به آزادی ایشان انجام داده و آخرین دیدار کنسولی در ۲۱ شهریور برگزار شده است. اتهام مطرحشده علیه ایشان، انتشار پیامهایی در شبکه ایکس است که به زعم طرف مقابل، ترغیب به تروریسم تلقی شده، اما در واقع، جرم او حمایت از مردم مظلوم فلسطین بوده است. بقایی تأکید کرد که این موضوع در دستور کار وزارتخانه قرار دارد و اطلاعرسانی لازم پس از تصمیمگیری نهادهای مربوطه انجام خواهد شد.
گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه با کایا کالاس
بقائی از برنامهریزی برای گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه ایران با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در بعدازظهر سهشنبه خبر داد.
محکومیت ترور چارلی کرک
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ترور اخیر چارلی کرک گفت: تحلیلهای رسانهای این اقدام را نشانه گسلهای عمیق در جامعه آمریکا و قطبی شدن فضای سیاسی این کشور دانستهاند. ما بررسی این مسائل داخلی را به خود آمریکاییها واگذار میکنیم، اما موضع رسمی ایران محکومیت هرگونه اقدام تروریستی در هر نقطه از جهان، فارغ از انگیزههای آن است. وی افزود: برخلاف آمریکا و متحدانش که ترور را به ابزاری برای حذف مخالفان تبدیل کردهاند، ایران چنین اقداماتی را قاطعانه مردود میداند.
تفاهم با آژانس بینالمللی انرژی اتمی
بقائی درباره تفاهم ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار داشت: ایران با حسن نیت و رویکرد مثبت، مسیری برای اجرای تعهدات پادمانی در شرایط جدید با آژانس به دست آورده که مورد رضایت مدیرکل آژانس نیز قرار گرفته است. اما برخی طرفهای اروپایی با نقزنی و ادعای ناکافی بودن این تفاهم، حتی آژانس را زیر سوال میبرند. وی ابراز امیدواری کرد که گفتوگوهای آتی نشان دهد تشدید تنش به نفع هیچ طرفی نیست.
پیشنهاد نشست مشترک کشورهای منطقه
درباره دیدار عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، با فواد حسین، همتای عراقی، در حاشیه نشست دوحه، بقائی گفت: ایران از هر فرایندی که به نزدیکی بیشتر کشورهای منطقه و ایجاد تفاهم و اعتماد متقابل منجر شود، استقبال میکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره روابط با سوریه اظهار داشت: ایران معتقد است قطع روابط بین دو کشور اسلامی با سابقه دوستی دائمی نیست. ما خود را دوست مردم سوریه میدانیم و معتقدیم سرنوشت این کشور باید با در نظر گرفتن حقوق همه اقوام و اقشار جامعه تعیین شود.
وی حملات رژیم صهیونیستی به سوریه را محکوم کرد و افزود: ایران برای برقراری روابط عجلهای ندارد، اما هر زمان که دوستی با ایران به نفع مردم سوریه تشخیص داده شود، آمادگی متقابل برای ازسرگیری روابط وجود خواهد داشت.
حرکت کشتیهای بشردوستانه به سمت غزه
بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره حرکت کشتیهای بشردوستانه به سمت غزه اظهار داشت: این اقدام نشاندهنده خشم و نارضایتی جامعه جهانی از بیعملی سازمانهای بینالمللی و طرفهایی است که توانایی تأثیرگذاری بر رژیم صهیونیستی را دارند.
وی تأکید کرد که ایران معتقد است هر فرد میتواند نقشی مثبت در توقف نسلکشی ایفا کند و این حرکتها فراتر از اقدامات نمادین هستند. بقائی ابراز امیدواری کرد که این اقدامات خودجوش، سیاستمداران و دولتهایی را که مسئولیت و قدرت مقابله با جنایات در غزه دارند، به اقدام عملی وادارد.
انکار نسلکشی توسط دولت انگلیس
بقائی در واکنش به ادعای دولت انگلیس مبنی بر نبود شواهد کافی برای نسلکشی در غزه گفت: ظاهراً سیاست دولت انگلیس کتمان نسلکشی با وجود شواهد آشکار است.
وی با رد اظهارات وزیر خارجه پیشین انگلیس که وقوع نسلکشی را منوط به کشته شدن میلیونها نفر دانسته بود، افزود: گزارش کمیسیون تحقیق حقوق بشر سازمان ملل بهصراحت وقوع نسلکشی را تأیید کرده و نیازی به بحث حقوقی در این زمینه نیست.
بقائی تأکید کرد که کتمان نسلکشی به معنای همدستی در آن است و ریشه این جنایات را به دوران سیطره استعماری انگلیس در فلسطین پیش از ۱۹۴۸ نسبت داد. وی از انگلیس خواست به جای انکار حقایق، اقدامات سازندهای برای جلوگیری از این جنایات انجام دهد.
نقض حقوق ونزوئلا توسط آمریکا
بقائی درباره دستگیری ماهیگیران ونزوئلایی و تلاش آمریکا برای تغییر دولت ونزوئلا اظهار داشت: لشکرکشی آمریکا به سواحل ونزوئلا نقض آشکار اصول حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل است.
وی تأکید کرد که مردم ونزوئلا باید خودشان درباره نظام حکومتی و دولتشان تصمیم بگیرند و فشارهای آمریکا با حق تعیین سرنوشت و موازین بینالمللی در تعارض است. بقائی حمله به ماهیگیران ونزوئلایی را اقدامی تجاوزکارانه خواند و آن را محکوم کرد.
وی افزود که مقامات ایرانی در تماس با همتایان ونزوئلایی، همبستگی خود را با دولت و مردم این کشور ابراز کردهاند.
وضعیت بحرانی کرانه باختری و توان دفاعی ایران
بقائی درباره اظهارات مقامات آمریکایی در مورد توان دفاعی ایران گفت: آمریکا نمیتواند درباره توانمندیهای دفاعی ملتی که برای حفظ استقلال و مقاومت در برابر تجاوزات خارجی از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی مصمم است، اظهارنظر کند.
وی وضعیت کرانه باختری را بسیار بحرانی توصیف کرد و افزود: در دو سال اخیر، تعداد زیادی از فلسطینیان بازداشت یا گروگان گرفته شدهاند و کودکان و نوجوانان در زندانها تحت شکنجه قرار گرفته و برخی به شهادت رسیدهاند. بقائی همچنین به حملات تروریستی شهرکنشینان مسلح و ساختوسازهای غیرقانونی اشاره کرد و خواستار توجه فوری جامعه جهانی به این بحران شد.
وی تأکید کرد که فاجعه انسانی در غزه نباید توجه جهانیان را از وضعیت اسفناک کرانه باختری منحرف کند.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره بازگرداندن تحریمها (اسنپبک) اظهار داشت: ایران بارها موضع خود را در این زمینه اعلام کرده و این اقدام را ناعادلانه و غیرقانونی میداند.
وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران تا آخرین لحظه برای جلوگیری از تحقق این اقدام از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.
تحریم رژیم صهیونیستی در رویدادهای ورزشی
بقائی در پاسخ به خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه با توجه به درخواست نخستوزیر اسپانیا برای تحریم اسرائیل در رقابتهای ورزشی بینالمللی و واکنش تند وزیر خارجه اسرائیل که ایشان را یهودستیز و دروغگو خوانده است، موضع جمهوری اسلامی ایران نسبت به این تحولات چیست؟ آیا وزارت امور خارجه از چنین مواضعی در سطح بینالمللی حمایت خواهد کرد و برنامهای برای هماهنگی با کشورهای همسو در این زمینه دارد؟ اظهار داشت: مطالبه بین المللی برای اینکه شرکت ورزشکاران رژیم صهیونیستی در رویدادهای ورزشی محدود و ممنوع شود یک مطالبه مشروع و منطقی است. طبق آمار رژیم صهیونیستی تا الان نزدیک به ۸۰۰ ورزشکار فلسطینی که گفته میشود حدود ۷۰ درصد آنها فوتبالیست بودند را قتل عام کرده که بی سابقه است
وی ادامه داد: در تاریخ شما پیدا نمیکنید که این تعداد از ورزشکاران شامل ورزشکاران نوجوان و کودک در یک فرایند نسل کشی قتل عام شده باشند. ما از چنین تحرکاتی و چنین ابتکاراتی حمایت میک نیم اینها را به عنوان بازتاب خاص و مطالبه بین المللی میدانیم.
واکنش به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره توان موشکی ایران
بقائی در پاسخ به اظهارات وزیر خارجه آمریکا درباره توانمندیهای موشکی ایران اظهار داشت: ایالات متحده هیچ جایگاهی برای اظهارنظر درباره توان دفاعی ملتی ندارد که برای حفظ استقلال خود، ایستادگی در برابر زیادهخواهی و تجاوز بیگانگان، از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، مصمم است.
وی تأکید کرد که ایران با اتکا به توان داخلی خود، از حقوق و استقلال خود دفاع خواهد کرد.
افزایش فشارهای اروپایی و احتمال فعالسازی مکانیزم ماشه
بقائی در پاسخ به سؤالی درباره اظهارات رئیس سازمان انرژی اتمی مبنی بر افزایش فشارهای اروپایی پس از توافق ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی گفت: نیتخوانی از قصد طرفهای مقابل نداریم، اما ایران تحت هیچ شرایطی در برابر فشارهای غیرقانونی از مواضع و حقوق خود عقبنشینی نخواهد کرد.
وی افزود: گفتوگوها با کشورهای اروپایی ادامه دارد و امیدواریم طرفهای مقابل به این نتیجه برسند که تشدید تنش به نفع هیچیک از طرفین نیست.
مواضع آمریکا و فرانسه درباره برنامه هستهای ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره ادعاهای آمریکا و فرانسه مبنی بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اظهار داشت: هیچ گزارش معتبری از آژانس بینالمللی انرژی اتمی دال بر انحراف برنامه هستهای صلحآمیز ایران وجود ندارد. با این حال، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی با تکرار ادعاهای بیاساس، به دنبال بهانهجویی برای اعمال فشار بر ایران هستند. بقائی این مواضع را نشانهای از تزویر و نفاق این کشورها دانست و افزود: هدف اصلی این فشارها، جلوگیری از پیشرفت و توسعه جمهوری اسلامی ایران است و این موضوع باید برای مردم ایران روشن باشد.
میانجیگری در گفتوگوهای ایران و آمریکا
بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، درباره شایعات مربوط به معرفی کشوری بهعنوان میانجی برای مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا اظهار داشت: در ماههای اخیر، کشورهای مختلف منطقه با هدف تسهیل روند گفتوگوهای غیرمستقیم میان ایران و آمریکا تلاشهایی انجام دادهاند. ایران از این اقدامات مثبت قدردانی میکند، اما تاکنون هیچ کشوری بهعنوان میانجی رسمی معرفی نشده است.
وی افزود: از زمان آغاز این گفتوگوها، بهویژه در دو ماه گذشته، برخی کشورهای منطقه با احساس مسئولیت نسبت به امنیت و ثبات منطقه، نقش سازندهای ایفا کردهاند، اما اشاره به کشور خاصی بهعنوان میانجی در حال حاضر مصداق ندارد.
وضعیت فلسطین و لزوم اقدامات عملی
بقائی درباره شناسایی فلسطین توسط برخی کشورها گفت: شناسایی فلسطین بدون توجه به شرایط واقعی مردم این سرزمین، کمکی به بهبود وضعیت آنها نمیکند.
وی تأکید کرد که جامعه بینالمللی باید اقدامات عملی برای حمایت از مردم فلسطین در برابر تهدیدهای موجود انجام دهد، زیرا وضعیت کنونی فلسطین بسیار بحرانی است.
مواضع آمریکا و رژیم صهیونیستی درباره مکانیزم ماشه
بقائی در واکنش به اظهارات مقامات آمریکایی و رژیم صهیونیستی درباره استقبال از فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریمها علیه ایران اظهار داشت: این اظهارات با هدف تأثیرگذاری بر کشورهای اروپایی و تصمیمگیری آنها برخلاف منافعشان مطرح میشود.
وی تأکید کرد که سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا باید در موضوع هستهای ایران مستقل عمل کنند و تحت تأثیر فشارهای خارجی قرار نگیرند.
بقائی ابراز امیدواری کرد که کشورهای اروپایی با توجه به نقش خود در برجام، تصمیماتی مستقل و منطبق با منافع مشترک اتخاذ کنند.
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران درباره بیانیه نیویورک در خصوص شناسایی دولت فلسطین مبتنی بر راهحل دو کشوری در اراضی اشغالی اظهار داشت: این بیانیه صرفاً بیانگر واقعیتی روی کاغذ است. در حالی که مردم فلسطین همچنان قربانی کشتار و جنایتهای رژیم صهیونیستی هستند و از سرزمین فلسطین چیزی باقی نمانده، چنین اظهاراتی تنها بهمنزله رفع تکلیف و ادعای انجام اقدامی برای حمایت از فلسطین است. یکی از دلایل عدم مشارکت ایران در این روند نیز همین موضوع بوده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه درباره همکاری این وزارتخانه با قوه قضاییه برای بهرهگیری از فرصت شصتمین اجلاس شورای حقوق بشر بهمنظور پیگیری طرح دعاوی بینالمللی علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی به ایران، افزود: نشستهای حقوق بشر فرصتی برای تبیین مواضع ایران در زمینههای مختلف حقوق بشری فراهم میکند. در شرایط کنونی، دو موضوع برای ما اهمیت دارد: نخست، تشریح آثار و تبعات تحریمها بر بهرهمندی مردم ایران از حقوق بشر؛ و دوم، افشای جنایتهای رژیم صهیونیستی و نقض گسترده قوانین بشردوستانه در جریان تجاوزات نظامی این رژیم. در حاشیه این اجلاس، چندین نشست برگزار شده و هیئت قوه قضاییه در آنها مشارکت داشته است.
وی افزود: در گفتوگو با مقامات ارشد کمیساریای عالی حقوق بشر، سازمان بینالمللی کار و دیگر نهادها، اسناد و مدارک مربوط به نقض حقوق بشر در جریان تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی ارائه شده است. در سطح بینالمللی نیز معاونت حقوقی و بینالمللی ریاستجمهوری بهعنوان متولی پیگیری دعاوی ایران در مراجع بینالمللی، این موضوع را دنبال میکند. وزارت امور خارجه نیز در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر و قوانین بشردوستانه همکاری دارد و مکاتبات با سازمان ملل و سایر نهادهای مرتبط برای مستندسازی و ارائه مدارک جهت تصمیمگیری نهایی درباره اقامه دعوا ادامه دارد.
