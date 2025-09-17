آمریکا ناتوان از قطع وابستگی خود به اورانیوم روسیه

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، طی مصاحبهای اعلام کرد که این کشور در تلاش است تا وابستگی خود به واردات اورانیوم از روسیه را کنار بگذارد اما هنوز برای اینکار آماده نیست.
وی که با شبکه خبری بلومبرگ سخن میگفت تأکید کرد که وابستگی آمریکا به واردات سوخت هستهای از روسیه بالاست و ۲۵ درصد از کل سوخت ۹۴ رآکتور هستهای در این کشور از محل واردات از روسیه تأمین میشود.
به گفته رایت، ۲۰ درصد کل برق آمریکا هم توسط همین ۹۴ رآکتور تولید میشود و توقف واردات اورانیوم از روسیه به کاهش قابل توجه ظرفیت تأمین نیرو در آمریکا منجر میشود.
وزیر انرژی آمریکا همچنین اعلام کرد که این کشور برای توقف واردات اورانیوم از روسیه باید در گام نخست ظرفیت تولید اورانیوم در داخل آمریکا را افزایش دهد.
وی در ادامه سخنان خود از برنامه دولت آمریکا برای بالا بردن حجم ذخایر استراتژیک اورانیوم خود برای کمک به توسعه انرژی هستهای و ایجاد آمادگی در برابر هر گونه اختلال احتمالی در چرخه تأمین سوخت هستهای خبر داد.
