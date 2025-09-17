به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این برنامه مشترک با هدف تشویق محققان جوان برای ورود به عرصههای تحقیقاتی نوین و حمایت از تبدیل یافتههای علمی به فناوریهای کاربردی و خدمات مؤثر در اقتصاد دانشبنیان طراحی شده است.
بر اساس این فراخوان، رسالههای دکتری و طرحهای پسادکتری که در راستای اولویتهای ستادهای توسعه فناوری و اقتصاد دانشبنیان تعریف شوند و مراحل ارزیابی علمی بنیاد را با موفقیت پشت سر بگذارند، به ستادهای مرتبط معرفی خواهند شد. این ستادها وظیفه دارند با حمایتهای تکمیلی، توسعه فناوریهای خروجی و تسهیل تجاریسازی آنها را در بخشهای صنعتی، اقتصادی و اجتماعی پیگیری کنند.
حوزههای اولویتدار شامل گیاهان دارویی، ماشینسازی و تجهیزات پیشرفته صنعتی، هوافضا، حملونقل و شهرسازی، غذا و کشاورزی، زنجیره ارزش عناصر نادر خاکی، هوش مصنوعی، لیزر و کوانتوم، اقتصاد دریامحور و زنجیره ارزش محصولات گلخانهای و شیلاتی است. این فهرست در طول سال بهروزرسانی خواهد شد و اطلاعرسانی آن از طریق پورتال بنیاد ملی علم ایران صورت میگیرد.
پیشنهادههای رساله دکتری و پسادکتری باید در سامانه کایپر ثبت و برای ارزیابی علمی ارسال شوند. پس از اجرای موفقیتآمیز طرح، نتایج آن به ستادهای مرتبط معرفی خواهد شد تا حمایتهای بعدی در قالب تأمین مالی توسعه فناوری، ایجاد شبکههای صنعتی، تسهیل فرآیندهای تجاریسازی و همکاری با بخش خصوصی صورت گیرد.
واجدین شرایط شرکت در این فراخوان، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسادکتری هستند که شرایط آییننامهای بنیاد ملی علم ایران را دارا باشند. این فراخوان در طول سال فعال است و حمایتها مطابق جدول مصوب بنیاد ارائه خواهد شد.
