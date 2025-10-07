فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در ۸ دانشگاه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، در این فراخوان آمده است: بنیاد ملی نخبگان با هدف به کارگیری توانمندی‌های پژوهشی و فناورانه دانش‌آموختگان برتر مقطع دکتری تخصصی به منظور کمک به پیشبرد مرزهای دانش و فناوری و حل مسائل اساسی کشور با همکاری هشت دانشگاه از پذیرش پژوهشگر پسادکتری حمایت می‌کند.

در این فراخوان تاکید شده است: از تمام دانش‌آموختگان دوره‌های دکتری تخصصی که واجد شرایط هستند دعوت می‌شود با مراجعه به صفحه تسهیلات دوره پسادکتری سامانه بنیاد ملی نخبگان، با اطلاع از شرایط قید شده، نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک از طریق سامانه بنیاد به نشانی https://jazb-elmi.bmn.ir ، تا ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۴ اقدام کنند.

این فراخوان می افزاید: پژوهشگران پسادکتری برگزیده مطابق شیوه نامه طرح پسادکتری شهید چمران، مورد حمایت بنیاد قرار می‌گیرند.

سپری شدن حداکثر ۵ سال از زمان دانش‌آموختگی دکتری در زمان ثبت درخواست، دارا بودن سوابق پژوهشی برجسته در زمینه تخصصی متقاضی، تحت حمایت نبودن پژوهشگر پسادکتری به طور همزمان از سوی سازمان، موسسه یا دانشگاه دیگر، نداشتن منع قانونی (مانند مشمول سربازی بودن) برای پژوهش تمام وقت و داشتن صلاحیت عمومی و عدم منع قانونی برای عقد قرارداد پژوهشی از شروط شرکت در این فراخوان است و همچنین متقاضی در صورت پذیرش، متعهد به اشتغال تمام وقت در دوره پسادکتری می‌شود، بر همین اساس در طول دوره پسادکتری، امکان اشتغال به کار در سازمان‌های دولتی و غیر دولتی وجود ندارد.

ارائه طرح پژوهشی مطابق با عنوان پیشنهاده مربوطه از کد انتخابی مطابق با قالب مربوطه، ارائه مشخصات تفصیلی از فعالیتهای علمی و اجرایی مطابق با قالب مربوطه وارائه تعهد فعالیت در طول دوره پسادکتری؛ مطابق با قالب مربوطه در زمان ثبت درخواست در سامانه ضروری است.

متقاضیان برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل های تکمیلی مراجعه کنند که شرح ذیل آمده است:

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه حکیم سبزواری

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در پژوهشگاه افضلی‌پور دانشگاه شهید باهنر کرمان

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهیدبهشتی

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه محقق اردبیلی

فراخوان پذیرش پژوهشگر پسادکتری تقاضامحور در دانشگاه قم