به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بینالملل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه، جلسه ستاد استقبال از مهر با هدف ارتقای کیفیت خدمات، ایمنی و رفاه مسافران بهویژه دانشآموزان و دانشجویان، با حضور مدیرعامل، قائممقام عملیات، معاونان و مدیران ارشد شرکت برگزار شد.
مسعود لطفی افزود: بازسازی و اورهال حداکثری قطارها تا پیش از بازگشایی مدارس بهمنظور افزایش ظرفیت جابهجایی و کاهش سرفاصله حرکت، برنامهریزی و امکانسنجی لازم جهت کاهش هدوی و بهبود سرویسدهی در خطوط ۶ و ۷، و آمادهباش کامل تیمهای اضطراری تعمیرات در ایستگاههای کلیدی برای رفع سریع نواقص احتمالی در دستور کار قرار دارد.
وی عنوان کرد: بررسی و رفع نقص تمامی پلهبرقیها و آسانسورها بهویژه برای تسهیل تردد دانشآموزان، سالمندان و افراد دارای محدودیت حرکتی در حال انجام است.
لطفی به رایگانسازی خدمات مترو برای دانشآموزان و دانشجویان در ایام بازگشایی مدارس بهمنظور ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل ایمن، سریع و پاک اشاره کرد و گفت: شستوشو و نظافت مستمر قطارها و ایستگاهها شامل سالنها، واگنها، سکوها، سرویسهای بهداشتی، صندلیها، فضاهای اداری و پایانهها، و نیز زیباسازی بصری ایستگاهها با مرمت فضاهای فرسوده و شستوشوی نماها از دیگر اقدامات شبکه ریلی مترو در طرح استقبال از مهر است.
وی تصریح کرد: ارتقای کیفیت سیستمهای نظارت تصویری (CCTV) در ایستگاهها برای افزایش امنیت مسافران، استقرار عوامل اجرایی و انتظامات جهت ایمنسازی فضا و جلوگیری از نزدیک شدن دانشآموزان به محدوده ریل، ساماندهی ورودی و خروجی ایستگاههای پرتردد برای مدیریت ترافیک انسانی، و نیز جمعآوری دستفروشان و رفع سد معبر بهمنظور افزایش ایمنی و انضباط شهری، تردد مسافران بهویژه دانشآموزان را تسهیل خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه در ادامه به بیان اقدامات فرهنگی و اجتماعی این طرح پرداخت و گفت: نصب پیامهای آموزشی با محوریت فرهنگ ایمنی و استقبال از مهر در ایستگاهها، اجرای کمپینهای مشترک با شهرداری و آموزشوپرورش برای آموزش نحوه صحیح استفاده از مترو به دانشآموزان، و تخصیص فضاهای فرهنگی و رفاهی در ایستگاهها برای تقویت نشاط اجتماعی و کاهش فشار ناشی از ازدحام، از برنامههای معاونت فرهنگی و اجتماعی شرکت است.
لطفی با بیان اینکه همافزایی کلانشهری در سرویسدهی بهتر کمک خواهد کرد، بیان داشت: «هماهنگی نزدیک میان شهرداری، پلیس، آموزشوپرورش و سایر نهادهای خدماتی برای مدیریت یکپارچه سفرهای شهری، و نیز پایش لحظهای شرایط خطوط و ایستگاهها از طریق مرکز کنترل عملیات و اطلاعرسانی سریع به مسافران، از دیگر موارد پیشبینیشده در این طرح است.
وی در پایان گفت: مجموعه اقدامات شرکت بهرهبرداری متروی تهران و حومه، گامی مؤثر در ارتقای کیفیت سفرهای درونشهری و افزایش رفاه مسافران در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید به شمار میآید و نشاندهنده مسئولیت اجتماعی این مجموعه در قبال شهروندان است. متروی تهران بهعنوان «شهر زیرزمینی پایتخت»، با ارائه خدمات ایمن، سریع و پاک، همیار دانشآموزان و دانشجویان در مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.
گفتنی است در این نشست، مدیران بخشهای مختلف، گزارشی از اقدامات انجامشده ارائه کردند. همچنین با هماهنگی شهرداریهای مناطق، برنامههای نظافت و پاکسازی ورودی ایستگاهها در دستور کار قرار گرفت.
