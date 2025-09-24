  1. جامعه
۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

توقف موقت پروژه بهسازی نیمه جنوبی خط یک مترو تا نوروز ۱۴۰۵

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه گفت: پروژه بهسازی و نوسازی قطعه جنوبی خط یک مترو با پیشرفت بیش از ۷۵ درصد، به‌صورت موقت تا پایان سال جاری متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، با اشاره به تکمیل بخش زیادی از عملیات حیاتی این طرح افزود: با توجه به افزایش تقاضای سفرهای درون‌شهری در شش‌ماهه دوم سال، ادامه پروژه به نوروز ۱۴۰۵ موکول می‌شود تا در ایام تعطیلات، با کاهش محسوس مسافران و ترافیک شهری، عملیات تکمیلی با کمترین میزان اختلال در سرویس‌دهی انجام شود.

وی افزود: خط یک مترو پس از ۲۷ سال بهره‌برداری مداوم نیازمند این نوسازی اساسی بوده است. اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، کیفیت سفر میلیون‌ها شهروند را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد. خوشبختانه تجهیزات و اجرای بخش‌های اصلی این طرح با اتکا به توان داخلی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین و انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه تأکید کرد: توقف موقت پروژه هیچ‌گونه تأثیر منفی بر خدمات فعلی خط یک نخواهد داشت؛ چرا که تعمیرات موردی و فعالیت‌های شبانه در بخش‌های باقی‌مانده به‌طور مستمر ادامه خواهد یافت و تمامی مسیرها و ایستگاه‌ها به‌طور دائم رصد می‌شوند تا هرگونه مشکل احتمالی در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

لطفی در پایان از همکاری و صبوری مسافران در طول اجرای این طرح صمیمانه تشکر کرد و گفت: نتیجه این پروژه، بهره‌مندی شهروندان از سفری ایمن‌تر، سریع‌تر و باکیفیت‌تر در خط یک متروی پایتخت خواهد بود.

