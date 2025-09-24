توقف موقت پروژه بهسازی نیمه جنوبی خط یک مترو تا نوروز ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود لطفی مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، با اشاره به تکمیل بخش زیادی از عملیات حیاتی این طرح افزود: با توجه به افزایش تقاضای سفرهای درون‌شهری در شش‌ماهه دوم سال، ادامه پروژه به نوروز ۱۴۰۵ موکول می‌شود تا در ایام تعطیلات، با کاهش محسوس مسافران و ترافیک شهری، عملیات تکمیلی با کمترین میزان اختلال در سرویس‌دهی انجام شود.

وی افزود: خط یک مترو پس از ۲۷ سال بهره‌برداری مداوم نیازمند این نوسازی اساسی بوده است. اجرای این پروژه علاوه بر ارتقای ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث احتمالی، کیفیت سفر میلیون‌ها شهروند را به‌طور چشمگیری افزایش خواهد داد. خوشبختانه تجهیزات و اجرای بخش‌های اصلی این طرح با اتکا به توان داخلی و همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین و انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه تأکید کرد: توقف موقت پروژه هیچ‌گونه تأثیر منفی بر خدمات فعلی خط یک نخواهد داشت؛ چرا که تعمیرات موردی و فعالیت‌های شبانه در بخش‌های باقی‌مانده به‌طور مستمر ادامه خواهد یافت و تمامی مسیرها و ایستگاه‌ها به‌طور دائم رصد می‌شوند تا هرگونه مشکل احتمالی در کوتاه‌ترین زمان رفع شود.

لطفی در پایان از همکاری و صبوری مسافران در طول اجرای این طرح صمیمانه تشکر کرد و گفت: نتیجه این پروژه، بهره‌مندی شهروندان از سفری ایمن‌تر، سریع‌تر و باکیفیت‌تر در خط یک متروی پایتخت خواهد بود.