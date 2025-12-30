به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی بیات مدیر ارشد خط یک متروی تهران با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های این ایستگاه اظهار کرد: با توجه به قدمت ایستگاه محمدیه و ضرورت بهسازی، این ایستگاه وارد فاز اورهال گسترده شد تا ضمن ساماندهی فضاهای عمومی، کیفیت خدمات و ایمنی بهره‌برداری به‌صورت ملموس ارتقا یابد.

وی افزود: این پروژه نمونه‌ای روشن از رویکرد حرفه‌ای و مسئولانه شرکت بهره‌برداری مترو تهران در مسیر استانداردسازی محیط‌های عملیاتی و افزایش رضایتمندی شهروندان است.

مدیر ارشد خط یک با تشریح محورهای اصلی این اورهال گفت: نوسازی و نازک‌کاری کامل ورودی‌های غربی و شرقی ایستگاه، به‌روزرسانی سیستم روشنایی سکوها و فضاهای عمومی، و نصب و راه‌اندازی چهار دستگاه پله‌برقی جدید در دسترسی‌های حیاتی سکوها از مهم‌ترین اقدامات این پروژه به شمار می‌رود؛ اقداماتی که نقش مستقیمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و بهبود تجربه سفر مسافران دارند.

بیات همچنین به به‌روزرسانی زیرساخت‌های فنی، ایمنی و امنیتی اشاره کرد و افزود: ارتقای تأسیسات، سیستم نظارت تصویری و تجهیزات عملیاتی، ایستگاه محمدیه را از نظر کارایی و کیفیت خدمات به سطحی بالاتر ارتقا داده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این اورهال با دقت، سرعت و هماهنگی مناسب، ایستگاه محمدیه را با شرایطی درخور شأن شهروندان تهرانی به چرخه بهره‌برداری بازگرداند و گامی مؤثر در جهت بهبود تجربه مسافر و ارتقای کیفیت خدمات در خط یک مترو تهران محسوب می‌شود.