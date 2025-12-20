ارتقای کیفیت نظافت ناوگان مترو تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، عبداللهزاده سرپرست مدیریت ارشد خط ۵ مترو تهران گفت: سالن متروواش خط ۵ (مهرشهر) که سالها پیش توسط پیمانکاران خارجی تحویل شده بود، به دلیل قرارگیری در محیط با رطوبت بالا، فرسودگی تجهیزات و گذشت زمان طولانی از بهرهبرداری، با مشکلات جدی عملکردی مواجه شده و نیاز فوری به اورهال اساسی داشت.
وی افزود: با توجه به اینکه ناوگان خط ۵ بهعنوان خطی با مسیر عمدتاً روباز، بهطور مستقیم در معرض عوامل محیطی نظیر گردوغبار، بارندگی، آلودگیهای جوی و تغییرات دمایی قرار دارد، کیفیت شستوشو و نظافت قطارها نقش مهمی در حفظ شرایط ظاهری ناوگان، بهداشت محیطی و ارتقای تجربه سفر مسافران ایفا میکند؛ از این رو بازگرداندن سالن متروواش به شرایط مطلوب، یک ضرورت عملیاتی محسوب میشد.
سرپرست مدیریت ارشد خط ۵ تصریح کرد: با محوریت مدیریت عملیات و با تکیه بر تجهیزات موجود در انبارها و ظرفیتهای فنی و تخصصی نیروهای داخلی، این پروژه بهصورت کاملاً بومی برنامهریزی و اجرا شد.
عبداللهزاده خاطرنشان کرد: عملیات اورهال سالن متروواش بدون درگیر کردن سایر واحدها و با همت مدیریت عملیات و تلاش تخصصی کارکنان این مجموعه، در بازه زمانی کمتر از یک ماه انجام شد و در نهایت، سالن متروواش بهطور کامل بازسازی و واحد شستوشوی قطارها مجدداً به چرخه بهرهبرداری بازگشت.
وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی متعهد اظهار داشت: این اقدام نتیجه جسارت، مسئولیتپذیری و تلاش شبانهروزی کارکنان بود که علاوه بر احیای یکی از بخشهای حیاتی زیرساختی، منجر به افزایش کیفیت تنظیف و نظافت ناوگان، بهبود منظر قطارها و ارتقای تجربه مسافران خط ۵ شد و در عین حال، صرفهجویی اقتصادی قابل توجهی برای مجموعه مترو تهران به همراه داشت.
سرپرست مدیریت ارشد خط ۵ در پایان تصریح کرد: تجربه موفق اورهال سالن متروواش خط ۵ نشان داد که با اعتماد به توان داخلی، نقشآفرینی مؤثر مدیریت عملیات و استفاده بهینه از امکانات موجود، میتوان بسیاری از چالشهای فنی خطوط، بهویژه در شرایط خاص بهرهبرداری خط ۵، را با حداقل هزینه و حداکثر بهرهوری برطرف کرد.
