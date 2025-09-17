به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید ذکریایی ظهر چهارشنبه در حاشیه سفر به سمنان و گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه در راستای حفاظت از انفال و عرصههای منابع طبیعی، جنگلی و مرتعی و مقابله با حریق، آسیب شناسی انجام شده است، بخش عمده این اتفاقات به قاچاق چوب مربوط میشود.
وی با تاکید بر اینکه تجهیز پایگاههای اطفای حریق مراتع و جنگلها در دستور کار قرار دارد، افزود: حدود ۲۱ پایگاه اطفای حریق در کشور تجهیز میشوند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی از بهره برداری ۹ پایگاه اطفای حریق در کشور خبر داد و بیان داشت: تجهیز مابقی پایگاهها با تأمین اعتبار انجام میشود.
ذکریایی با بیان اینکه ۹۸ درصد عامل آتش سوزی جنگلها و مراتع کشور خطای انسانی است، تصریح کرد: با توجه به تغییر اقلیم، خشک بودن عرصه وزش باد و کمبود نزولات جوی و بارش ناکافی، مراتع و جنگلها در معرض خطر تهدید آتش سوزی است.
وی با تاکید بر اینکه هر کجا مردم پای کار آمدند موفق بودیم، افزود: برای مدیریت منابع طبیعی هم همگان برابر قانون باید مشارکت کنند که تحقق آن نیاز به فرهنگ سازی عامه است کما اینکه میبینیم برای اطفای حریق مردم جلوتر حضور دارند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی با بیان اینکه تجهیز یگان حفاظت با هوشمند سازی پایش ها در دست اقدام است، ابراز داشت: در این راستا دوربینهای هوشمند با برد ۳۰ تا ۴۰ کیلومتر خریداری شده است.
ذکریایی ضمن ابراز امیدواری از جا نمایی این دوربینها برای استان سمنان، تصریح کرد: این دوربینها ظرفیت پایش خوبی دارد و قادر به خوانش پلاک است.
وی افزود: جذب نیروی انسانی در دستور کار قرار دارد چراکه کمبود قطعاً هست و امیدواریم این مهم برای کشور نیز رقم بخورد.
