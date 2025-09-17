توقیف کامیون حامل ۴.۵ تن چوب تاغ قاچاق در بجنورد

سرهنگ مهدی حصاری ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورده‌های جنگلی و با اشراف اطلاعاتی، یک دستگاه کامیون حامل چوب قاچاق را در بجنورد شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از این خودرو ۴ تن و ۵۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال کشف شد و در این زمینه یک متهم دستگیر شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان شمالی با تأکید بر برخورد قاطع با سودجویان و قاچاقچیان منابع طبیعی بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در حوزه قاچاق و جرایم اقتصادی می‌توانند موضوع را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.