بزرگترین پایگاه اطفای حریق جنگلهای کشور در کرمانشاه افتتاح می شود

رئیس سازمان جنگل‌ها‌، مراتع و آبخیزداری کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، ایجاد پایگاه اطفای حریق به مرکزیت کرمانشاه را بالا بودن میزان آتش سوزی در جنگل ها و مراتع این استان ذکر کرد.

علی سلاجقه افزود: این سازمان با برنامه‌هایی که در دست دارد با استفاده از تمام ظرفیت‌ها تا پایان برنامه پنجم توسعه پوشش حفاظتی منابع طبیعی کشور را که در حال حاضر 40 درصد است به 90 درصد می‌رساند.

وی به یکی دیگر از پایگاه اصلی اطفای حریق درگرگان اشاره کرد و یادآور شد: در آبان ماه سال جاری و نیمه دوم سال که فصل حریق است یکی دیگر از پایگاه های اصلی اطفای حریق را به مرکزیت استان گلستان در شهرستان گرگان مستقر خواهیم کرد.

سلاجقه تصریح کرد: گرگان پایگاه اصلی اطفای حریق برای جنگل های شمال است و پایگاه های فرعی آن در استان های مازندران، گیلان و استان های سمنان و خراسان شمالی استقرار خواهد داشت.

35 پایگاه اطفاع حریق منابع طبیعی در کشور احداث می شود

رئیس سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری کشور در ادامه از جذب 15 هزار نفر همیار طبیعت در کشور خبر داد و اظهار داشت: ارتباط با مردم و فرهنگ‌سازی اهمیت منابع طبیعی در بین اقشار مختلف جامعه یکی از راه‌های موثر در جلوگیری از تخریب منابع طبیعی بوده و گامی در راستای توسعه منابع جنگلی و مرتعی است.

این مسئول منابع طبیعی با بیان اینکه با ایجاد بزرگترین پایگاه اطفای حریق در کرمانشاه، 35 پایگاه در کشورایجاد می شود، اظهار داشت: با افزایش اعتبارات منابع طبیعی و پیگیری ردیف اعتباری مستقل برای بخش حفاظت، تامین و تجهیز یگان حفاظت در کشور در طی برنامه پنجم توسعه مورد توجه بوده و با ایجاد پنج پایگاه اصلی و 30 پایگاه فرعی اطفای حریق، جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور را به نحو مطلوب و بهینه مدیریت و کنترل خواهیم کرد.