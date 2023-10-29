پوستر نمایش «دُشمنِ خدا» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «دُشمنِ خدا» به نویسندگی عمادالدین رجبلو و کارگردانی مجید ‌عراقی از ۱۴ آبان در عمارت ‌نوفل‌لوشاتو روی صحنه خواهد رفت و همزمان با بلیت‌فروشی این اثر در سایت تیوال، پوستر نمایش با طراحی عمادالدین رجبلو منتشر شد.

علی ‌غریب، مجید ‌عراقی، سیده‌اسوه صادقی، امیر درویش، حامد ‌فعال، نفس جافری، ضحا رجایی‌فر بازیگران این اثر نمایشی هستند.

همچنین علی ‌غریب به‌عنوان تهیه‌کننده و علی ‌اکباتانی به‌عنوان مدیر تولید در این پروژه حضور دارند.

نمایش «دشمن خدا» در ۲ اپیزود «دبستان دخترانه» و «پادگان نظامی» روی صحنه خواهد رفت.

اپیزود اول این نمایش، روایت دعوای ۲ دختر کوچک بر سر برگه انشاء در دفتر ناظم دبستان دخترانه است و اپیزود دوم نیز دعوای ۲ سرباز در دفتر فرمانده پادگان را به نمایش می‌گذارد؛ اینجاست که ما باید قضاوت کنیم که چه کسی دروغ می‌گوید؟

عمادالدین رجبلو مشاور کارگردان، عطیه جنگی، سیده دریا صادقی دستیار کارگردان، موسی‌الرضا ‌مازندرانی مدیر صحنه، عطیه جنگی منشی صحنه، سمیرا سرچاهی طراح صحنه، مجید ‌عراقی طراح نور و لباس، آنتونیو سانچز موسیقی انتخابی، عمادالدین رجبلو طراح پوستر و بروشور و مدیر تبلیغات، علی حبیب اللهی، زهرا دولابی و مصطفی فراهانی طراح موشن گرافیک و تیزر، رضا ‌جاویدی و مصطفی فراهانی عکاس، همایون ظفرپور نریشن تیزر، مریم ناظران روابط عمومی، علی ‌کیهانی مشاور رسانه‌ای دیگر عواملی هستند که در این اثر نمایشی حضور دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت این اثر که از ۱۴ آبان هر شب ساعت ۱۸ روی صحنه خواهد رفت، به سایت تیوال مراجعه کنند.