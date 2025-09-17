به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، آمازون امکان ارسال یک روزه محموله را روی زمین فراهم کرد. اکنون شرکت Impulse Space سعی دارد کانسپتی مشابه را برای ماهواره‌های موجود در مدار زمین ثابت زمین در ارتفاع حدود ۲۲ هزار مایلی سیاره خاکی اجرا کند و فرایندی که چند ماه طول می‌کشد را ظرف چند ساعت انجام دهد.

این استارت آپ طی یک هفته از سه قرارداد با هدف دسترسی به مدار زمین ثابت برای کاربران تجاری و دفاعی خبر داد. این امر شامل یک ماموریت نمایشی با شرکت آندوریل در سال ۲۰۲۶ میلادی، یک قرارداد حمل ونقل با Astranis در سال ۲۰۲۷، استارت آپ ارتباطات مدار زمین ثابت و یک توافقنامه شامل چند پرتاب برای حمل ماهواره‌های Infinite Orbits به مدار زمین ثابت است.

تام مولر Impulse Space را در ۲۰۲۱ میلادی و پس از دو دهه رهبری شرکت اسپیس ایکس بنیانگذاری کرد. او در شرکت اسپیس ایکس رهبری توسعه موتورهای مرلین و رپتور را برعهده داشت.

وجه مشترک این مأموریت‌ها، هلیوس، یک kick stage متان-اکسیژن ساخت شرکت است. kick stage در واقع یک سیستم موتور موشک کوچک است که روی یک موشک بزرگ‌تر سوار می‌شود و سپس موتور خود (در این مورد، یک موتور قدرتمند به نام Deneb ) را برای حرکت دادن فضاپیما به مقصد نهایی خود روشن می‌کند.

هلیوس قرار است پیک ارسال محموله «یک روزه» از مدار لئو به مدارهای بالاتر زمین باشد.

مدار زمین ثابت فقط دور نیست، بلکه رسیدن به آن و پرتاب ماهواره‌ها از آنجا چالش‌های خاصی را دارد. فضاپیماها باید از کمربندهای «ون آلن» با تشعشعات بالا عبور کنند و با تأخیر در ارتباطات از راه دور مقابله کنند و موقعیت دقیق خود را حفظ کنند.

کمربندهای ون آلن مناطقی از ذرات باردار هستند که توسط میدان مغناطیسی زمین به دام افتاده‌اند.

همکاری با آندوریل ممکن است برای این شرکت سودآور باشد. این دو شرکت به طور مشترک یک ماهواره آزمایشی برای عملیات ملاقات و نزدیک شدن خواهند ساخت. چنین قابلیتی به فضاپیما اجازه می‌دهد به سایر اشیا در مدار نزدیک شده و آنها را بررسی کند.

Impulse Space فضاپیمایی به نام میرا را نیز ارائه می‌کند که نخستین بار سال گذشته برای نخستین بار پرتاب شد و از سوی دیگر آندوریل پردازشگر داده‌های ماموریت، دوربین مادون سرخ طول موج بلند و دیگر محموله‌های باری مبتنی بر نرم افزار برای ردیابی و ناوبری دقیق را فراهم می‌کند.

هلیوس به عنوان بخشی از ماموریت آزمایشی فضاپیما را یک روزه به مدار زمین ثابت می‌برد. مرحله بعد ماموریت شامل ثبت عکس از دیگر اشیای فضایی، تحلیل آنها و انجام مأموریت‌های دقیق خودکار برای مشاهده اشیا آسمانی است.