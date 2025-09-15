۴۹۹۰ کیلوگرم بار به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، طی این عملیات یک موشک فالکون ۹ کپسول مذکور را از مقر فضایی کیپ کاناورال در ساعت ۲۲:۱۱ دقیقه دیشب به وقت گرینویچ به مدار زمین برد. ماموریت مذکور NG۲۳ نام گرفته زیرا بیست و سومین تلاش برای پرتاب کپسول باری شرکت نورتروپ گرومن به ایستگاه فضایی بین المللی است که به سفارش ناسا انجام می شود.

NG۲۳ نخستین کپسول Cygnus است که پس از آگوست ۲۰۲۴ میلادی به فضا پرتاب می شود. در آن زمان کپسول NG-۲۱ به فضا پرتاب شد.

قرار بود کپسول NG-۲۲ در ژانویه سال جاری میلادی به فضا پرتاب شود اما این ماموریت به دلیل مشکلات سیستم های الکترونیک هواپیما تا ماه ژوئن به تعویق می افتد. سپس ناسا در اواخر مارس ۲۰۲۵ میلادی ماموریت NG۲۲ را در نتیجه خسارتی که حین حمل Cygnus به محل پرتاب به آن وارد شده بود، لغو کرد.

NG-۲۳ سرآغاز فعالیت Cygnus XL است که نسخه بزرگ‌تر و توانمندتر از ناوگان قدیمی این کپسول باری به‌شمار می‌آید. نسخه قبلی حدود۳۸۵۵ کیلوگرم بار را به ایستگاه فضایی بین‌المللی منتقل می‌کرد، اما Cygnus XL در این سفر ۴۹۹۰ کیلوگرم بار را حمل خواهد کرد.

از جمله بارهایی که همراه کپسول به ایستگاه فضایی بین المللی ارسال شده اند، موادی برای تولید کریستال های نیمه رسانا در فضا و تجهیزات بهبود مخازن سوخت کریوژنیک نیز وجود دارد. این کپسول همچنین یک سیستم نور فرابنفش تخصصی را برای جلوگیری از رشد جوامع میکروبی( microbe communities) که در سیستم‌های آب شکل می‌گیرند، همراه تجهیزات لازم برای تولید بلورهای دارویی که در درمان سرطان و سایر بیماری‌ها کاربرد دارند را به ایستگاه فضایی بین المللی می رساند.