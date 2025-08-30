امکان بارداری در فضا بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، سفر فضایی تاثیری وسیع بر شیوه عملکرد بدن انسان دارد و این امر شامل سیستم تولید مثل نیز می شود. درحقیقت محققان برای آنکه به دانش بهتری از اینکه بارداری در آینده و نسل های بعدی آن چگونه فراتر از زمین تحت تاثیر قرار می گیرند، باید چگونگی واکنش سلول های تولید مثل و سلول های بنیادی به عوامل احتمالا خطرناک مانند تشعشعات و میکروگرانش بررسی کنند.

در همین راستا محققان دانشگاه کیوتو ژاپن پژوهشی انجام داده اند. آنها سلول های بنیادی اسپرماتوگونی(spermatogonial stem cells ) موش ها را منجمد کردند و به مدت شش ماه در ایستگاه فضایی بین المللی نگه داشتند. پژوهشگران پس از بازگشت به زمین همان سلول های بنیادی اسپرماتوگونی را به موش های شرکت کننده در آزمایش ها تزریق کردند. یک ماه بعد و پس از جفت گیری طبیعی حیوانات، بچه موش هایی سالم با بیان ژنی تقریبا نرمال متولد شدند.

محققان با شگفت زدگی متوجه شدند سفر فضایی روی اینکه سلول های تولید مثل در فرایند انجماد چگونه خود را حفظ کرده اند، تاثیری نداشته اند. همین امر نشان دهنده یک گزینه مهم برای استفاده انسان در آینده است.

میتو کاناتسوشینوهارا از دانشگاه کیوتو در بیانیه ای در این باره گفت: چگونگی ذخیره سلول‌های تولید مثل در ایستگاه فضایی بین‌المللی (ISS) برای مدت طولانی‌تر اهمیت زیادی دارد تا محدودیت‌های ذخیره‌سازی را برای پروازهای فضایی آینده انسان‌ها بهتر درک کنیم.

تولیدمثل انسان در فضا هنوز برای دانشمندان ناشناخته است. هرچند همان‌طور که محققان دانشگاه کیوتو در مقاله خود اشاره کرده‌اند، فناوری‌های تولیدمثل مبتنی بر زمین، مانند انجماد جنین، ممکن است در حال حاضر کاربردهای محدودی داشته باشند، زیرا تحقیقات دیگر نشان داده‌اند سلول‌های جنینی ممکن است حساسیت ویژه‌ای به پروازهای فضایی داشته باشند و در فرآیند رشد دچار مشکلاتی شوند.