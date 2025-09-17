به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، نخستین کپسول Cygnus XL صبح روز ۱۶ سپتامبر، دو روز پس از پرتاب به سمت ایستگاه فضایی بین‌المللی، دچار نقص در موتور رانش شد. در پی این اتفاق، مقامات ناسا بعدازظهر سه‌شنبه اعلام کردند که کپسول طبق برنامه اولیه، روز چهارشنبه ۱۷ سپتامبر به ایستگاه نخواهد رسید و زمان جدید برای رسیدن آن در دست بررسی است.

موتور اصلی کپسول در دو مرحله احتراق که برای افزایش ارتفاع مدار و رسیدن به ایستگاه طراحی شده بود، زودتر از موعد خاموش شد. این کپسول قرار بود حدود ۱۱ هزار پوند تجهیزات و بار را به ایستگاه فضایی بین‌المللی منتقل کند. با این حال، به گفته ناسا، سایر سیستم‌های کپسول به صورت عادی عمل می‌کنند.

Cygnus XL جدیدترین نسخه کپسول باری شرکت نورتروپ گرومن است. کپسول های پیشین قادر به حمل ۳۸۵۶ کیلوگرم یا ۸۵۰۰ پوند بار به ایستگاه فضایی بین المللی بودند.

ماموریت فعلی که NG-۲۳ نام دارد قرار بود بیست وسومین تلاش این شرکت برای ارسال بار به ایستگاه فضایی بین المللی باشد.