عربستان و پاکستان «توافقنامه مشترک دفاع راهبردی» امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی عربستان (واس)، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان امروز با حضور «محمد شهباز شریف»، نخستوزیر پاکستان، توافقنامه دفاعی راهبردی مشترک میان دو کشور را به امضا رساند.
بر اساس گزارش «واس»، این قرارداد در چارچوب «شراکت تاریخی» میان عربستان و پاکستان و با توجه به پیوندهای برادری، همبستگی اسلامی و مبتنی بر منافع راهبردیِ مشترک و همکاریهای دفاعی میان دو کشور منعقد شد.
واس اعلام کرد: امضای این توافقنامه در چارچوب تلاش دو کشور برای تقویت امنیت دو کشور و ایجاد امنیت و صلح در منطقه و جهان انجام شده است.
براساس گزارش خبرگزاری دولتی عربستان، این توافقنامه با هدف توسعه ابعاد همکاری دفاعی میان ریاض و اسلامآباد و تقویت بازدارندگی مشترک در برابر هرگونه تجاوز احتمالی امضا شده است.
واس افزود: توافقنامه تصریح میکند که هرگونه تعرض به یکی از دو کشور، بهمثابه تعرض به هر دوی آنها تلقی خواهد شد.
