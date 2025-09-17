‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای نسبت به تشدید بحران گرسنگی در نوار غزه هشدار داده و تاکید کرد که بیش از ۲۶ هزار کودک نیاز به درمان سوءتغذیه حاد دارند که از این تعداد، بیش از ۱۰ هزار کودک تنها در شهر غزه هستند.

این سازمان افزود که از هر ۸ کودک معاینه شده در نوار غزه، یک کودک از سوءتغذیه حاد رنج می‌برد، در حالی که این نسبت در شهر غزه به یک کودک از هر ۵ کودک افزایش یافته که این رقم‌ها بی‌سابقه ترین و بالاترین نرخ سوءتغذیه در تاریخ است.

یونیسف افزود که مراکز تغذیه در غزه این هفته به دلیل دستورات تخلیه و تشدید درگیری‌های نظامی مجبور به تعطیلی شدند که این امر وضعیت انسانی را وخیم‌تر کرده است.

این سازمان رفتار رژیم صهیونیستی در کوچ اجباری بیش از نیم میلیون کودک ساکن غزه که در اثر بیش از ۷۰۰ روز جنگ آسیب دیده‌اند، را غیر انسانی خواند و بر نیاز به مداخله فوری برای تضمین دسترسی کودکان به کمک‌های غذایی و درمانی در سراسر نوار غزه تأکید کرد.