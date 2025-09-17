حمله پلنگ به چوپان آبیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله هاشمی اظهار کرد: یک قلاده پلنگ به یکی از چوپانان روستای طیخور از توابع شهرستان آبیک حمله کرده و موجب مصدومیت وی شده است.
و با اشاره به جزئیات این حادثه گفت: پس از دریافت گزارش اولیه، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان و شهرستان آبیک به محل اعزام شدند. بررسیهای انجامشده نشان داد که حادثه در محدوده جنگل خوران شهرستان طالقان واقع در استان البرز رخ داده است.
وی افزود: ادارهکل حفاظت محیط زیست استان قزوین طی ماههای اخیر نشستهایی با جوامع محلی و اهالی روستاهای هدف برگزار کرده است تا با افزایش آگاهی نسبت به گونههای دارای تعارض، از بروز چنین حوادثی جلوگیری شود. این برنامهها با هدف توانمندسازی و دانشافزایی جوامع محلی ادامه خواهد داشت.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین تأکید کرد: تعامل با ساکنان مناطق حاشیهنشین زیستگاههای حیاتوحش و آموزش نحوه مواجهه ایمن با گونههای در معرض تعارض، از اولویتهای این ادارهکل در راستای حفظ امنیت انسانی و زیستمحیطی است.
